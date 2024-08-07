Универсальная свёкла: 3 восхитительных салатных рецепта с ней

Свёкла — это один из самых полезных и универсальных овощей. Помимо того, что она богата витаминами и минералами, свёкла обладает насыщенным сладким вкусом, который прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Салаты — один из самых популярных способов использования этого удивительного овоща.
Пожалуй, самый простой и распространённый рецепт - это классический салат из отварной свёклы. Для его приготовления нам понадобятся:
Свёклу отвариваем в кожуре до мягкости, очищаем и нарезаем соломкой или кубиками. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Смешиваем овощи, заправляем маслом, уксусом, солим и перчим по вкусу. Можно украсить зеленью.
Этот вариант салата получается более праздничным благодаря добавлению сыра и орехов:
Отвариваем свёклу, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Сыр также нарезаем кубиками. Орехи слегка обжариваем на сухой сковороде. Смешиваем все ингредиенты, заправляем маслом и лимонным соком, солим и перчим. Посыпаем зеленью.
Ещё один вкусный вариант, в котором свёкла сочетается со сладкими апельсинами:
Отваренную и очищенную свёклу нарезаем тонкими ломтиками и обжариваем на оливковом масле до мягкости. Выкладываем на блюдо, поливаем бальзамическим уксусом. Апельсины очищаем от кожуры и нарезаем дольками, укладываем к свекле. Посыпаем рукколой, солим и перчим.
Эти три варианта салатов с использованием свёклы помогут разнообразить ваш рацион и насладиться этим превосходным овощем в полной мере. Попробуйте!
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