Универсальная свёкла: 3 восхитительных салатных рецепта с ней

От классики до экзотики: рецепты вкусных салатов со свёклой

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла — это один из самых полезных и универсальных овощей. Помимо того, что она богата витаминами и минералами, свёкла обладает насыщенным сладким вкусом, который прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Салаты — один из самых популярных способов использования этого удивительного овоща.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Классический свекольный салат

Пожалуй, самый простой и распространённый рецепт - это классический салат из отварной свёклы. Для его приготовления нам понадобятся:

3-4 средних свёклы;

1 луковица;

2-3 ст. ложки растительного масла;

1-2 ст. ложки винного уксуса;

соль, перец по вкусу.

Свёклу отвариваем в кожуре до мягкости, очищаем и нарезаем соломкой или кубиками. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Смешиваем овощи, заправляем маслом, уксусом, солим и перчим по вкусу. Можно украсить зеленью.

Свекольный салат с фетой и грецкими орехами

Этот вариант салата получается более праздничным благодаря добавлению сыра и орехов:

3-4 средние свёклы;

100 г брынзы или фетаксы;

50 г грецких орехов;

2 ст. ложки оливкового масла;

1 ст. ложка лимонного сока;

соль, перец, зелень по вкусу.

Отвариваем свёклу, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Сыр также нарезаем кубиками. Орехи слегка обжариваем на сухой сковороде. Смешиваем все ингредиенты, заправляем маслом и лимонным соком, солим и перчим. Посыпаем зеленью.

Тёплый салат со свёклой и апельсинами

Ещё один вкусный вариант, в котором свёкла сочетается со сладкими апельсинами:

3 средние свёклы;

2 апельсина;

2 ст. ложки оливкового масла;

1 ст. ложка бальзамического уксуса;

50 г рукколы;

соль, перец по вкусу.

Отваренную и очищенную свёклу нарезаем тонкими ломтиками и обжариваем на оливковом масле до мягкости. Выкладываем на блюдо, поливаем бальзамическим уксусом. Апельсины очищаем от кожуры и нарезаем дольками, укладываем к свекле. Посыпаем рукколой, солим и перчим.

Эти три варианта салатов с использованием свёклы помогут разнообразить ваш рацион и насладиться этим превосходным овощем в полной мере. Попробуйте!