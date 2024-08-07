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Универсальная свёкла: 3 восхитительных салатных рецепта с ней

От классики до экзотики: рецепты вкусных салатов со свёклой

2:38
Еда

Свёкла — это один из самых полезных и универсальных овощей. Помимо того, что она богата витаминами и минералами, свёкла обладает насыщенным сладким вкусом, который прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Салаты — один из самых популярных способов использования этого удивительного овоща.

От классики до экзотики: рецепты вкусных салатов со свёклой
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Классический свекольный салат

Пожалуй, самый простой и распространённый рецепт - это классический салат из отварной свёклы. Для его приготовления нам понадобятся:

  • 3-4 средних свёклы;
  • 1 луковица;
  • 2-3 ст. ложки растительного масла;
  • 1-2 ст. ложки винного уксуса;
  • соль, перец по вкусу.

Свёклу отвариваем в кожуре до мягкости, очищаем и нарезаем соломкой или кубиками. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Смешиваем овощи, заправляем маслом, уксусом, солим и перчим по вкусу. Можно украсить зеленью.

Свекольный салат с фетой и грецкими орехами

Этот вариант салата получается более праздничным благодаря добавлению сыра и орехов:

  • 3-4 средние свёклы;
  • 100 г брынзы или фетаксы;
  • 50 г грецких орехов;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 1 ст. ложка лимонного сока;
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Отвариваем свёклу, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Сыр также нарезаем кубиками. Орехи слегка обжариваем на сухой сковороде. Смешиваем все ингредиенты, заправляем маслом и лимонным соком, солим и перчим. Посыпаем зеленью.

Тёплый салат со свёклой и апельсинами

Ещё один вкусный вариант, в котором свёкла сочетается со сладкими апельсинами:

  • 3 средние свёклы;
  • 2 апельсина;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 1 ст. ложка бальзамического уксуса;
  • 50 г рукколы;
  • соль, перец по вкусу.

Отваренную и очищенную свёклу нарезаем тонкими ломтиками и обжариваем на оливковом масле до мягкости. Выкладываем на блюдо, поливаем бальзамическим уксусом. Апельсины очищаем от кожуры и нарезаем дольками, укладываем к свекле. Посыпаем рукколой, солим и перчим.

Эти три варианта салатов с использованием свёклы помогут разнообразить ваш рацион и насладиться этим превосходным овощем в полной мере. Попробуйте!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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