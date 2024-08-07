"Мы не французы": нутрициолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Некоторые популярные у россиян виды завтраков могут повышать уровень сахара в крови и привести к болезням, рассказала "Известиям" нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош.
"Некоторые популярные завтраки сильно повышают глюкозу в крови, а это причина большого количества заболеваний. Также это сильно повышает инсулин, который стимулирует рост и деление клеток, включая раковые клетки", — заявила она.
По словам эксперта, не стоит слишком часто употреблять по утрам кукурузную, пшённую и манную каши. Также на завтрак вредны картошка (в любом виде), белый рис, хлебобулочные изделия, включая выпечку, мюсли, сладкие хлопья и йогурты с добавлением сахара.
Особый акцент Сирош сделала на круассанах: россияне часто едят их на завтрак, беря пример с французов.
"У французов совершенно другой стиль питания, и с учётом всего остального, что они едят в течение дня, круассан на завтрак для них менее вреден", — подчеркнула эксперт.
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