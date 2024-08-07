"Мы не французы": нутрициолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Нутрициолог Сирош: йогурт, выпечка и мюсли не подходят для завтрака

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые популярные у россиян виды завтраков могут повышать уровень сахара в крови и привести к болезням, рассказала "Известиям" нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош.

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"Некоторые популярные завтраки сильно повышают глюкозу в крови, а это причина большого количества заболеваний. Также это сильно повышает инсулин, который стимулирует рост и деление клеток, включая раковые клетки", — заявила она.

По словам эксперта, не стоит слишком часто употреблять по утрам кукурузную, пшённую и манную каши. Также на завтрак вредны картошка (в любом виде), белый рис, хлебобулочные изделия, включая выпечку, мюсли, сладкие хлопья и йогурты с добавлением сахара.

Особый акцент Сирош сделала на круассанах: россияне часто едят их на завтрак, беря пример с французов.