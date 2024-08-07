Нежный яичный паштет — пошаговый рецепт

Готовим восхитительный яичный паштет

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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного яичного паштета. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Яйцо — 4 шт.

Репчатый лук — 150 г

Грецкие орехи — 40 г

Майонез — 70 г

Горчица — 40 г

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление: