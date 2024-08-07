Нежный яичный паштет — пошаговый рецепт
Готовим восхитительный яичный паштет
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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного яичного паштета. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Яйцо — 4 шт.
- Репчатый лук — 150 г
- Грецкие орехи — 40 г
- Майонез — 70 г
- Горчица — 40 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить яйца и дать им время остыть.
- Очистить лук и мелко нарезать его.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить лук.
- Измельчить грецкие орехи.
- Крупно нарезать яйца.
- В блендере смешать яйца, орехи, лук, горчицу, майонез и соль. Взбить. Паштет готов!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру