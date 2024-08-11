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Когда окрошка с колбасой надоела: готовим холодный суп с креветками

Окрошка с креветками: когда хочется чего-то оригинальнее, чем окрошка с колбасой
1:29
Еда

Окрошка с морепродуктами — изысканное летнее блюдо, которое порадует любителей морепродуктов своим нежным вкусом и свежестью. Этот оригинальный суп готовится с креветками, которые прекрасно сочетаются со свежими овощами, зеленью и кисловатой заправкой.

Окрошка с креветками: когда хочется чего-то оригинальнее, чем окрошка с колбасой
Фото: flickr.com by Petr Ruzicka, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • замороженные креветки — 400 г;
  • варёный картофель — 5 штук;
  • варёные куриные яйца — 6 штук;
  • зелёный лук — 1 пучок;
  • укроп — 5 веточек;
  • газированная минеральная вода — 700 мл;
  • кефир 2,5% — 700 мл;
  • перец — 1 щепотка;
  • редис — 7 штук;
  • огурцы — 3 штуки;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте креветки, посолите и поперчите.
  2. Дождитесь кипения и варите 3 минуты. Затем слейте воду, остудите креветки и очистите их.
  3. Отварите картофель и яйца, остудите, очистите и мелко нарежьте.
  4. Промойте овощи и зелень, обсушите. Натрите редис на крупной тёрке, нарежьте огурцы кубиками, мелко нашинкуйте лук и укроп.
  5. Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде, посолите и залейте минеральной водой с кефиром. При желании добавьте горчицу для остроты вкуса.
  6. Украсьте окрошку оставшимися креветками и зеленью перед подачей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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