Когда окрошка с колбасой надоела: готовим холодный суп с креветками

Окрошка с морепродуктами — изысканное летнее блюдо, которое порадует любителей морепродуктов своим нежным вкусом и свежестью. Этот оригинальный суп готовится с креветками, которые прекрасно сочетаются со свежими овощами, зеленью и кисловатой заправкой.
Фото: flickr.com by Petr Ruzicka, CC BY 2.0
Ингредиенты:
замороженные креветки — 400 г;
варёный картофель — 5 штук;
варёные куриные яйца — 6 штук;
зелёный лук — 1 пучок;
укроп — 5 веточек;
газированная минеральная вода — 700 мл;
кефир 2,5% — 700 мл;
перец — 1 щепотка;
редис — 7 штук;
огурцы — 3 штуки;
соль — по вкусу.
Приготовление
Вскипятите воду в кастрюле, добавьте креветки, посолите и поперчите.
Дождитесь кипения и варите 3 минуты. Затем слейте воду, остудите креветки и очистите их.
Отварите картофель и яйца, остудите, очистите и мелко нарежьте.
Промойте овощи и зелень, обсушите. Натрите редис на крупной тёрке, нарежьте огурцы кубиками, мелко нашинкуйте лук и укроп.
Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде, посолите и залейте минеральной водой с кефиром. При желании добавьте горчицу для остроты вкуса.
Украсьте окрошку оставшимися креветками и зеленью перед подачей.