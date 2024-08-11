Когда окрошка с колбасой надоела: готовим холодный суп с креветками

Окрошка с креветками: когда хочется чего-то оригинальнее, чем окрошка с колбасой

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка с морепродуктами — изысканное летнее блюдо, которое порадует любителей морепродуктов своим нежным вкусом и свежестью. Этот оригинальный суп готовится с креветками, которые прекрасно сочетаются со свежими овощами, зеленью и кисловатой заправкой.

Фото: flickr.com by Petr Ruzicka, CC BY 2.0

Ингредиенты:

замороженные креветки — 400 г;

варёный картофель — 5 штук;

варёные куриные яйца — 6 штук;

зелёный лук — 1 пучок;

укроп — 5 веточек;

газированная минеральная вода — 700 мл;

кефир 2,5% — 700 мл;

перец — 1 щепотка;

редис — 7 штук;

огурцы — 3 штуки;

соль — по вкусу.

Приготовление