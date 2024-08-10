Икра из жареных баклажанов и кабачков: готовим её с томатной пастой и сладким перцем
Икра из жареных баклажанов с кабачками и томатной пастой: вкусный рецепт без уксуса
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Этот рецепт не содержит уксус, но икру из баклажанов можно законсервировать на зиму. Овощи нарезаются кубиками, а для получения однородной консистенции их можно измельчить блендером после варки.
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- 2–3 ст. л. растительного масла;
- 0,5 кг репчатого лука;
- 250 г моркови;
- 0,5 кг болгарского перца;
- 1 кг баклажанов;
- 0,5 кг кабачков;
- 1–2 ч. л. соли;
- 2 ч. л. сахара;
- 1,5 ст. л. томатной пасты;
- 1 пучок петрушки.
Приготовление
- В сковороде на разогретом растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук и натёртую на терке морковь, пока они не станут золотистыми.
- Добавьте сладкий перец, нарезанный кубиками, и жарьте ещё несколько минут.
- На другой сковороде обжарьте баклажаны и кабачки, нарезанные некрупными кубиками, пока они не станут наполовину готовы.
- Сложите обжаренные овощи в одну кастрюлю.
- Добавьте соль, сахар, томатную пасту и рубленую петрушку. Хорошо перемешайте овощи, позвольте им закипеть на несильном огне и тушите икру ещё полчаса.
- Если нужно, досолите вашу икру.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру