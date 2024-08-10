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Икра из жареных баклажанов и кабачков: готовим её с томатной пастой и сладким перцем

Икра из жареных баклажанов с кабачками и томатной пастой: вкусный рецепт без уксуса
1:24
Еда

Этот рецепт не содержит уксус, но икру из баклажанов можно законсервировать на зиму. Овощи нарезаются кубиками, а для получения однородной консистенции их можно измельчить блендером после варки.

Икра из жареных баклажанов с кабачками и томатной пастой: вкусный рецепт без уксуса
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 2–3 ст. л. растительного масла;
  • 0,5 кг репчатого лука;
  • 250 г моркови;
  • 0,5 кг болгарского перца;
  • 1 кг баклажанов;
  • 0,5 кг кабачков;
  • 1–2 ч. л. соли;
  • 2 ч. л. сахара;
  • 1,5 ст. л. томатной пасты;
  • 1 пучок петрушки.

Приготовление

  1. В сковороде на разогретом растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук и натёртую на терке морковь, пока они не станут золотистыми.
  2. Добавьте сладкий перец, нарезанный кубиками, и жарьте ещё несколько минут.
  3. На другой сковороде обжарьте баклажаны и кабачки, нарезанные некрупными кубиками, пока они не станут наполовину готовы.
  4. Сложите обжаренные овощи в одну кастрюлю.
  5. Добавьте соль, сахар, томатную пасту и рубленую петрушку. Хорошо перемешайте овощи, позвольте им закипеть на несильном огне и тушите икру ещё полчаса.
  6. Если нужно, досолите вашу икру.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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