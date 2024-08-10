Икра из жареных баклажанов и кабачков: готовим её с томатной пастой и сладким перцем

Икра из жареных баклажанов с кабачками и томатной пастой: вкусный рецепт без уксуса

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт не содержит уксус, но икру из баклажанов можно законсервировать на зиму. Овощи нарезаются кубиками, а для получения однородной консистенции их можно измельчить блендером после варки.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

2–3 ст. л. растительного масла;

0,5 кг репчатого лука;

250 г моркови;

0,5 кг болгарского перца;

1 кг баклажанов;

0,5 кг кабачков;

1–2 ч. л. соли;

2 ч. л. сахара;

1,5 ст. л. томатной пасты;

1 пучок петрушки.

Приготовление