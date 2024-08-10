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Хотите удивить родных необычной заготовкой на зиму? Сварите варенье из тархуна

Варенье из тархуна: очень необычный, красивый, прозрачный, ярко-зелёный десерт
1:19
Еда

Если вы хотите удивить своих близких чем-то необычным, попробуйте приготовить варенье из тархуна. Это лакомство обладает неповторимым травяным ароматом и потрясающим ярким зелёным цветом. Вкус у него насыщенный, с лёгкой кислинкой. Запах тархуна многим напомнит о детстве, когда был популярен напиток "Тархун". Кстати, если развести варенье водой, получится напиток, напоминающий "Тархун".

Варенье из тархуна: очень необычный, красивый, прозрачный, ярко-зелёный десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • тархун — 250 г;
  • вода — 500 мл;
  • сахар — 500 г.

Приготовление:

  1. Промойте тархун и крупно нарежьте.
  2. Смешайте воду с сахаром и нагревайте на среднем огне, помешивая, до полного растворения сахара. Должен получиться сахарный сироп.
  3. Добавьте тархун в горячий сироп, закройте крышкой и оставьте на час.
  4. Поставьте кастрюлю с сиропом и тархуном на плиту и варите на медленном огне, помешивая и снимая пену. Когда масса уменьшится в объёме вдвое, варенье готово.
  5. Процедите варенье через сито или марлю в стерилизованную банку, добавьте несколько веточек свежего тархуна и закройте металлической крышкой. Оставьте остывать и храните в прохладном месте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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