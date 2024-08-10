Хотите удивить родных необычной заготовкой на зиму? Сварите варенье из тархуна

Варенье из тархуна: очень необычный, красивый, прозрачный, ярко-зелёный десерт

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить своих близких чем-то необычным, попробуйте приготовить варенье из тархуна. Это лакомство обладает неповторимым травяным ароматом и потрясающим ярким зелёным цветом. Вкус у него насыщенный, с лёгкой кислинкой. Запах тархуна многим напомнит о детстве, когда был популярен напиток "Тархун". Кстати, если развести варенье водой, получится напиток, напоминающий "Тархун".

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

тархун — 250 г;

вода — 500 мл;

сахар — 500 г.

Приготовление: