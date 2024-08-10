Хотите удивить родных необычной заготовкой на зиму? Сварите варенье из тархуна

Если вы хотите удивить своих близких чем-то необычным, попробуйте приготовить варенье из тархуна. Это лакомство обладает неповторимым травяным ароматом и потрясающим ярким зелёным цветом. Вкус у него насыщенный, с лёгкой кислинкой. Запах тархуна многим напомнит о детстве, когда был популярен напиток "Тархун". Кстати, если развести варенье водой, получится напиток, напоминающий "Тархун".
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
тархун — 250 г;
вода — 500 мл;
сахар — 500 г.
Приготовление:
Промойте тархун и крупно нарежьте.
Смешайте воду с сахаром и нагревайте на среднем огне, помешивая, до полного растворения сахара. Должен получиться сахарный сироп.
Добавьте тархун в горячий сироп, закройте крышкой и оставьте на час.
Поставьте кастрюлю с сиропом и тархуном на плиту и варите на медленном огне, помешивая и снимая пену. Когда масса уменьшится в объёме вдвое, варенье готово.
Процедите варенье через сито или марлю в стерилизованную банку, добавьте несколько веточек свежего тархуна и закройте металлической крышкой. Оставьте остывать и храните в прохладном месте.