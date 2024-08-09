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Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
1:53
Еда

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе. Этот метод быстрой засолки позволяет получить овощи, которые можно подавать самостоятельно или дополнять ими салаты, бутерброды и мясные блюда.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Приготовление малосольных огурцов занимает не более трёх дней, и для этого подойдёт любая ёмкость, например, кастрюля, эмалированный таз или даже обычный пакет. Также можно использовать трёхлитровую банку. Количество огурцов зависит от их размера. Вот один из способов их приготовления.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг огурцов;
  • 4 листа смородины;
  • 1,5 л воды;
  • 25 г соли;
  • 2 зонтика укропа;
  • 3 листа хрена;
  • чеснок (по вкусу).

Приготовление:

  1. Тщательно промойте свежие огурцы под горячей водой и протрите их бумажным полотенцем.
  2. Промойте листья хрена, смородины и укроп, обсушите их и мелко нарежьте чеснок.
  3. На дно стерилизованной банки положите лист хрена, зонтик укропа, листья смородины и немного чеснока. Затем заполните банку огурцами, протыкая крупные огурцы ножом для лучшей засолки.
  4. Положите оставшиеся листья хрена и укроп сверху и посередине банки.
  5. В отдельной ёмкости смешайте холодную воду с солью и перемешайте до полного растворения. Залейте огурцы полученным рассолом.
  6. Закройте банку крышкой и поставьте в тёмное место на 2-3 дня. Чем теплее будет в помещении, тем быстрее огурцы засолятся.
  7. Если огурцы немного увяли, перед засолкой подержите их в прохладной воде 3-4 часа, чтобы вернуть им свежесть.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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