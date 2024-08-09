Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе. Этот метод быстрой засолки позволяет получить овощи, которые можно подавать самостоятельно или дополнять ими салаты, бутерброды и мясные блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Приготовление малосольных огурцов занимает не более трёх дней, и для этого подойдёт любая ёмкость, например, кастрюля, эмалированный таз или даже обычный пакет. Также можно использовать трёхлитровую банку. Количество огурцов зависит от их размера. Вот один из способов их приготовления.

Ингредиенты:

1,5 кг огурцов;

4 листа смородины;

1,5 л воды;

25 г соли;

2 зонтика укропа;

3 листа хрена;

чеснок (по вкусу).

Приготовление: