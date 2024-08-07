Выпекаем идеальный чизкейк: советы по приготовлению

Рецепт приготовления чизкейка

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Вот несколько советов о том, как испечь идеальный чизкейк в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg, CC BY 2.0

Ингредиенты

Возьмите сливочный сыр, сахар, яйца и ароматизаторы (например, экстракт ванили). Убедитесь, что все ингредиенты имеют комнатную температуру для получения однородного теста.

Основа

Если вы хотите основу, смешайте измельченное печенье или крекеры с растопленным сливочным маслом. Выложите эту смесь на дно формы, чтобы получилась основа.

Разогрев

Разогрейте духовку до температуры примерно 160 градусов.

Приготовление

В большой миске взбейте сливочный сыр, пока он не станет мягким и кремообразным. Добавьте сахар, яйца и любые ароматизаторы, и аккуратно все перемешайте.

Выпекание

Вылейте смесь для чизкейка на основу. Разровняйте верх. Вы можете поместить форму для чизкейка в большую форму, наполненную горячей водой, во время выпечки. Это помогает предотвратить растрескивание.

Выпекайте чизкейк в разогретой духовке до готовности. Выключите духовку и откройте дверцу. Дайте чизкейку медленно остыть в течение часа. Затем переместите его в холодильник и охладите в течение нескольких часов.