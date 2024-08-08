Рецепт вкусных котлет из риса и моркови: как приготовить идеальное блюдо для всей семьи

Потрясающе вкусные котлеты из риса и моркови, которые вы должны попробовать

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис и морковь — два простых и доступных продукта, которые обладают множеством полезных свойств. Объединив их, можно приготовить вкусные и питательные котлеты, которые станут отличным вариантом для обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Ингредиенты:

1 стакан риса;

2 крупные моркови;

1 крупная луковица;

2-3 яйца;

немного муки;

соль и смесь молотых перцев — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте рис в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Отварите рис в подсоленной воде до полной готовности и откиньте на дуршлаг. Почистите и вымойте морковь, затем отварите её в слегка подсоленной воде до готовности. После остывания моркови, натрите её на средней терке и смешайте с отварным рисом. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на раскаленной сковороде с добавлением растительного масла, затем добавьте его к рису и моркови. В ту же смесь добавьте муку, яйца, соль и перец, тщательно перемешайте. Сформируйте аккуратные котлетки и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Ваши сытные и вкусные котлеты готовы!