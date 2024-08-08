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Рецепт вкусных котлет из риса и моркови: как приготовить идеальное блюдо для всей семьи

Потрясающе вкусные котлеты из риса и моркови, которые вы должны попробовать

1:17
Еда

Рис и морковь — два простых и доступных продукта, которые обладают множеством полезных свойств. Объединив их, можно приготовить вкусные и питательные котлеты, которые станут отличным вариантом для обеда или ужина.

Потрясающе вкусные котлеты из риса и моркови, которые вы должны попробовать
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса;
  • 2 крупные моркови;
  • 1 крупная луковица;
  • 2-3 яйца;
  • немного муки;
  • соль и смесь молотых перцев — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте рис в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
  2. Отварите рис в подсоленной воде до полной готовности и откиньте на дуршлаг.
  3. Почистите и вымойте морковь, затем отварите её в слегка подсоленной воде до готовности.
  4. После остывания моркови, натрите её на средней терке и смешайте с отварным рисом.
  5. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на раскаленной сковороде с добавлением растительного масла, затем добавьте его к рису и моркови.
  6. В ту же смесь добавьте муку, яйца, соль и перец, тщательно перемешайте.
  7. Сформируйте аккуратные котлетки и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Ваши сытные и вкусные котлеты готовы!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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