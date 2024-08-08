Рецепт вкусных котлет из риса и моркови: как приготовить идеальное блюдо для всей семьи

Рис и морковь — два простых и доступных продукта, которые обладают множеством полезных свойств. Объединив их, можно приготовить вкусные и питательные котлеты, которые станут отличным вариантом для обеда или ужина.
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Ингредиенты:
1 стакан риса;
2 крупные моркови;
1 крупная луковица;
2-3 яйца;
немного муки;
соль и смесь молотых перцев — по вкусу.
Приготовление:
Тщательно промойте рис в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Отварите рис в подсоленной воде до полной готовности и откиньте на дуршлаг.
Почистите и вымойте морковь, затем отварите её в слегка подсоленной воде до готовности.
После остывания моркови, натрите её на средней терке и смешайте с отварным рисом.
Мелко нарежьте лук и обжарьте его на раскаленной сковороде с добавлением растительного масла, затем добавьте его к рису и моркови.
В ту же смесь добавьте муку, яйца, соль и перец, тщательно перемешайте.
Сформируйте аккуратные котлетки и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.