Пошаговый рецепт летнего овощного рулета из кабачков с нежной начинкой из сливочного творога

Рецепт летнего рулета из кабачков: быстро, вкусно и полезно

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Летняя кухня — это прежде всего овощи. Чем больше свежих овощей вы съедите, тем меньше вероятность заболеть осенью и зимой.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Помимо салатов, в это время года прекрасно подойдут запеканки, выпечка и рулеты. Вот один из эффектных рецептов: вкусный, лёгкий, сытный и полезный.

Ингредиенты:

600 г кабачков;

3 яйца;

4 ст. л. сметаны;

3-4 ст. л. муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

соль, черный перец;

180 г сливочного творога;

2-3 зубчика чеснока;

помидор, болгарский перец, укроп.

Как готовить:

Кабачки натрите на тёрке или измельчите в блендере, нарезав предварительно кубиками. Посолите и отожмите лишний сок. Отдельно смешайте яйца с 2 ст. л. сметаны, солью и чёрным перцем. Добавьте эту массу к тёртым кабачкам. Перемешайте, просейте муку, добавьте разрыхлитель и замесите тесто. Застелите противень пергаментом, равномерно распределите тесто и выпекайте в духовке при 180 градусах 20-25 минут. По готовности уберите пергамент. Смажьте бисквит смесью из сливочного творога, сметаны и измельчённого чеснока. Нарежьте помидоры и выложите слой ломтиков, затем слой болгарского перца и посыпьте всё укропом. Сворачивайте плотный рулет. Оберните рулет пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа или на ночь для пропитки.

Приятного аппетита!