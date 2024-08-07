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Пошаговый рецепт летнего овощного рулета из кабачков с нежной начинкой из сливочного творога

Рецепт летнего рулета из кабачков: быстро, вкусно и полезно

1:43
Еда

Летняя кухня — это прежде всего овощи. Чем больше свежих овощей вы съедите, тем меньше вероятность заболеть осенью и зимой.

Рецепт летнего рулета из кабачков: быстро, вкусно и полезно
Фото: Freepik is licensed under Free license

Помимо салатов, в это время года прекрасно подойдут запеканки, выпечка и рулеты. Вот один из эффектных рецептов: вкусный, лёгкий, сытный и полезный.

Ингредиенты:

  • 600 г кабачков;
  • 3 яйца;
  • 4 ст. л. сметаны;
  • 3-4 ст. л. муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • соль, черный перец;
  • 180 г сливочного творога;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • помидор, болгарский перец, укроп.

Как готовить:

  1. Кабачки натрите на тёрке или измельчите в блендере, нарезав предварительно кубиками. Посолите и отожмите лишний сок.
  2. Отдельно смешайте яйца с 2 ст. л. сметаны, солью и чёрным перцем. Добавьте эту массу к тёртым кабачкам.
  3. Перемешайте, просейте муку, добавьте разрыхлитель и замесите тесто.
  4. Застелите противень пергаментом, равномерно распределите тесто и выпекайте в духовке при 180 градусах 20-25 минут.
  5. По готовности уберите пергамент. Смажьте бисквит смесью из сливочного творога, сметаны и измельчённого чеснока.
  6. Нарежьте помидоры и выложите слой ломтиков, затем слой болгарского перца и посыпьте всё укропом. Сворачивайте плотный рулет.
  7. Оберните рулет пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа или на ночь для пропитки.

Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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