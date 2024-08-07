Пошаговый рецепт летнего овощного рулета из кабачков с нежной начинкой из сливочного творога
Рецепт летнего рулета из кабачков: быстро, вкусно и полезно
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Летняя кухня — это прежде всего овощи. Чем больше свежих овощей вы съедите, тем меньше вероятность заболеть осенью и зимой.
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Помимо салатов, в это время года прекрасно подойдут запеканки, выпечка и рулеты. Вот один из эффектных рецептов: вкусный, лёгкий, сытный и полезный.
Ингредиенты:
- 600 г кабачков;
- 3 яйца;
- 4 ст. л. сметаны;
- 3-4 ст. л. муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- соль, черный перец;
- 180 г сливочного творога;
- 2-3 зубчика чеснока;
- помидор, болгарский перец, укроп.
Как готовить:
- Кабачки натрите на тёрке или измельчите в блендере, нарезав предварительно кубиками. Посолите и отожмите лишний сок.
- Отдельно смешайте яйца с 2 ст. л. сметаны, солью и чёрным перцем. Добавьте эту массу к тёртым кабачкам.
- Перемешайте, просейте муку, добавьте разрыхлитель и замесите тесто.
- Застелите противень пергаментом, равномерно распределите тесто и выпекайте в духовке при 180 градусах 20-25 минут.
- По готовности уберите пергамент. Смажьте бисквит смесью из сливочного творога, сметаны и измельчённого чеснока.
- Нарежьте помидоры и выложите слой ломтиков, затем слой болгарского перца и посыпьте всё укропом. Сворачивайте плотный рулет.
- Оберните рулет пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2-3 часа или на ночь для пропитки.
Приятного аппетита!
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру