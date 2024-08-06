Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, что напитки в пластиковых бутылках могут вызвать давление
Психолог рассказала, чем может обернуться долгое отсутствие отпуска
Игроки Hamster Kombat смогут получать до 17 ключей ежедневно
Чего ждать от ретроградного Меркурия? Рассказала эксперт Бачурина
Гребцы Петров и Коровашков вышли в полуфинал Олимпиады-2024
В России разработан робот для автоматизации складской логистики
В РФ хотят запретить продажу подвалов в жилых домах
Осенний отдых на Чёрном море: где самые низкие цены и высокий спрос?
Хакеры атаковали интернет-провайдера и распространили вредоносное ПО
Где лук неуместен: раскрываем секреты приготовления блюд без этого овоща

Какие блюда совершенно не терпят присутствия лука

Еда

Лук — универсальный овощ, который используется в самых разных кухнях мира. Однако не всем блюдам он идет на пользу. Давайте разберёмся, в какие кулинарные творения лучше не добавлять этот ароматный корнеплод.

Какие блюда совершенно не терпят присутствия лука
Фото: commons.wikimedia.org by darwin Bell, CC BY 2.0

Десерты
Сладкие блюда и выпечка — не лучшее место для лука. Он перебьет утонченный вкус десертов, испортит их аромат. Поэтому будьте осторожны при приготовлении пирогов, тортов, кексов, муссов, пудингов. Лук здесь явно неуместен.

Фруктовые салаты
Фруктовые салаты — прекрасная основа для легких, освежающих летних блюд. Но добавление в них лука превратит эти яркие, ароматные композиции в нечто несъедобное. Деликатный вкус и текстура фруктов просто не выдержит соперничества с луком.

Молочные продукты
Молочные продукты, такие как йогурты, творог, сметана, не сочетаются с луком. Острота и специфический аромат лука перебьют нежный вкус молочных блюд. Кроме того, лук может вступать в реакцию с молочными ферментами, что отразится на сроках хранения.

Нежные морепродукты
Деликатный вкус морепродуктов — креветок, устриц, гребешков — может быть безвозвратно испорчен острым ароматом лука. Он затмит все тонкие морские нотки, сделав блюдо неаппетитным.

Белые соусы
Белые соусы на основе сливок, молока, сметаны — идеальная основа для многих блюд. Но все может быть испорчено резким запахом и вкусом лука. Он сделает соус грубым и создаст дисбаланс ингредиентов.

Конечно, лук — универсальный ингредиент, который гармонично дополняет множество блюд. Но есть и такие, где его применение категорически не рекомендуется. Будьте внимательны при выборе рецептов, чтобы не испортить вкус своих кулинарных шедевров.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России

В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.

У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
Япония обвинила Россию в ядерном убийстве в Хиросиме
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
В США отметили мощь полученных КНДР ядерных ракет
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВСУ пытались проникнуть в Курскую область, ВС РФ ударили в Киеве в сеть подземных бункеров
Разбиты и рассеяны. При атаке на границу РФ уничтожено более 60 боевиков, более 50 ранено
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Последние материалы
Чего ждать от ретроградного Меркурия? Рассказала эксперт Бачурина
Гребцы Петров и Коровашков вышли в полуфинал Олимпиады-2024
В России разработан робот для автоматизации складской логистики
В РФ хотят запретить продажу подвалов в жилых домах
Осенний отдых на Чёрном море: где самые низкие цены и высокий спрос?
Хакеры атаковали интернет-провайдера и распространили вредоносное ПО
Reuters: Владимир Путин попросил Иран проявить сдержанность при ударе по Израилю
Как понять, что арбузы и дыни созрели
В Париже отменили тренировки по плаванию на открытой воде из-за качества воды
Какие блюда совершенно не терпят присутствия лука
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.