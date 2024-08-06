Тяга к сладкому может говорить о проблемах с этим органом, предупреждает врач

Врач Семирядов: тяга к сладкому — повод проверить щитовидку

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Постоянное желание есть сладкое может быть симптомом серьёзных проблем, таких как депрессия и заболевания щитовидной железы, предупредил диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с изданием "Примпресс".

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По словам эксперта, к пирожным и шоколадкам часто тянет тех, кому не хватает энергии. Также любовь к сладостям испытывают люди, страдающие от регулярного недосыпа. Им стоит просто хорошо отдохнуть, и мысли о десертах улетучатся сами собой.

Если же сон не помог, то это повод беспокоиться о гормональных нарушениях в организме. В таком случае причинами тяги к конфетам могут быть депрессия и заболевания щитовидной железы. Во втором случае в организме нарушается выработка гормонов и тело, чувствуя недостаток энергии, стремится восполнить её за счёт сахара.

Понять, из-за чего именно вас тянет на сладкое, и предложить варианты решения проблемы может только врач, предупреждает Семирядов.