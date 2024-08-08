Узнайте секретный ингредиент, который изменит вкус вашего картофеля навсегда

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Зачем добавлять сахар при варке картофеля

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные хозяйки всегда добавляют сахар при варке старого картофеля. Узнаем, зачем этот метод заслуживает внимания и как его правильно использовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Почему стоит добавлять сахар в картофель при варке

Добавление небольшого количества сахара в воду во время варки значительно улучшает вкус старого картофеля. Это следует делать сразу после закипания воды с картофелем. Достаточно одной-двух чайных ложек сахара, а если он кусковой, положите два кусочка.

Рекомендуется также добавить чайную ложку лимонного сока, чтобы предотвратить потемнение картофеля. Чтобы картофель сохранил максимум полезных веществ, опускайте клубни не в холодную, а в кипящую воду.