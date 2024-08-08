Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Корнеева: чувство песка в глазах указывает на синдром сухого глаза
ВТБ запустил ипотечные программы в новых регионах
Шведский пловец снялся с соревнований на открытой воде на Олимпиад
ТАСС: следы самого маленького динозавра обнаружены в китайской провинции Ганьсу
Кейт Уинслет довела Леонардо Ди Каприо до слёз на съёмках фильма
Почему местные жители Сочи не любят туристов
Как опытные дачники справляются с вредителями без химии
Игра Selfloss от студии Goodwin Games выйдет 12 сентября 2024 года
Инфекционист Тимаков: ротавирусы на курортах — нормальное явление
Узнайте секретный ингредиент, который изменит вкус вашего картофеля навсегда

Зачем добавлять сахар при варке картофеля

0:45
Еда

Опытные хозяйки всегда добавляют сахар при варке старого картофеля. Узнаем, зачем этот метод заслуживает внимания и как его правильно использовать.

Зачем добавлять сахар при варке картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Почему стоит добавлять сахар в картофель при варке

Добавление небольшого количества сахара в воду во время варки значительно улучшает вкус старого картофеля. Это следует делать сразу после закипания воды с картофелем. Достаточно одной-двух чайных ложек сахара, а если он кусковой, положите два кусочка.

Рекомендуется также добавить чайную ложку лимонного сока, чтобы предотвратить потемнение картофеля. Чтобы картофель сохранил максимум полезных веществ, опускайте клубни не в холодную, а в кипящую воду.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Последние материалы
Инфекционист Тимаков: ротавирусы на курортах — нормальное явление
Игра Selfloss от студии Goodwin Games выйдет 12 сентября 2024 года
Американские учёные выяснили, что кошки способны скорбеть из-за смерти собратьев
Оборонный подрядчик Rheinmetall удвоил прибыль
Как ухаживать за жирной кожей лица в летний период
Врач Гладышев: отказ от сладкого и мучного может вызвать "синдром отмены"
Автоэксперт Баканов: в России скупают машины, опасаясь роста цен
Зачем добавлять сахар при варке картофеля
Экс-капитан сборной России рассказал о своем подходе к тренировкам юных футболистов
Эксперты рассказали, можно ли застраховаться от отравления грибами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.