Как приготовить идеальную овсянку за 15 минут

Как приготовить идеальную овсянку

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Концепция овсяной каши в массовом сознании зачастую ассоциируется с питанием для детей, больных или тех, кто хочет сбросить вес. Однако это стереотипное представление не отражает действительности.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Овсяная крупа богата полезными элементами: минералами (калием, кальцием, магнием, фосфором, цинком, железом), витаминами группы В, а также природным антиоксидантом — витамином Е.

Эти элементы жизненно необходимы каждому человеку, независимо от его возраста и массы тела.

Для здорового человека овсянка — это способ поддержать и улучшить своё здоровье (разумеется, при условии соблюдения других аспектов здорового образа жизни).

Типы овсянки

Цельная крупа — самая полезная, так как содержит максимальную концентрацию витаминов и минералов. Однако её недостаток в том, что она требует длительного времени приготовления (30-40 минут), что не всегда удобно в условиях современного ритма жизни.

Быстрорастворимые каши, напротив, готовы к употреблению после заливки кипятком или горячим молоком. Однако они менее богаты полезными веществами, так как зерна проходят специальную обработку.

Существует и третий вид — овсяные хлопья из цельной крупы, которые можно назвать "золотой серединой". Эти хлопья проходят через пресс, что делает их менее жесткими, сохраняя при этом все полезные вещества.

Рецепт идеальной овсянки

Для приготовления каши классическим способом, но с небольшим секретом, следуйте следующим шагам. Обычно овсянку заливают холодной водой или молоком, доводят до кипения и варят на медленном огне 10-15 минут, в зависимости от качества продукта. Другой вариант — добавление хлопьев в кипяток и доведение их до готовности. Однако мы предлагаем немного иной метод.

Начните с кипячения молока или воды. Добавьте крупу в пропорции 1:2-2,5 с жидкостью. Варите на медленном огне 3-5 минут, постоянно помешивая. Затем выключите огонь и укутайте кастрюлю в кухонное полотенце. Подождите 10 минут, и каша готова.

Добавьте по вкусу всё, что вам нравится, и наслаждайтесь вкусной, нежной кашей.

Вы можете подумать, что это занимает те же 15 минут, но на самом деле каша получается не столько варёной, сколько пропаренной, что полезнее. А 10 минут, когда не нужно стоять у плиты, — это настоящий подарок в утренней спешке.