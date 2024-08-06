Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вышла новая подборка бесплатных игр на PS Plus
Как рассчитать стоимость квартиры для выставления на продажу?
Беляев: падение фондовых рынков не повлияет на курс рубля
Николас Кейдж мог вернуться к роли Призрачного гонщика в фильме "Дэдпул и Росомаха"
Американские учёные предложили переместить редких животных на Луну
Как сохранить красоту и здоровье кожи в летний период?
Эксперты выяснили, что в соевом молоке содержится больше всего минералов
В Хельсинки разрешили загорать топлес на городских пляжах
Банк России внедрил обновлённую систему оценки рисков по страхованию жизни
Как приготовить идеальную овсянку за 15 минут

Как приготовить идеальную овсянку

2:44
Еда

Концепция овсяной каши в массовом сознании зачастую ассоциируется с питанием для детей, больных или тех, кто хочет сбросить вес. Однако это стереотипное представление не отражает действительности.

Как приготовить идеальную овсянку
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Овсяная крупа богата полезными элементами: минералами (калием, кальцием, магнием, фосфором, цинком, железом), витаминами группы В, а также природным антиоксидантом — витамином Е.

Эти элементы жизненно необходимы каждому человеку, независимо от его возраста и массы тела.

Для здорового человека овсянка — это способ поддержать и улучшить своё здоровье (разумеется, при условии соблюдения других аспектов здорового образа жизни).

Типы овсянки

Цельная крупа — самая полезная, так как содержит максимальную концентрацию витаминов и минералов. Однако её недостаток в том, что она требует длительного времени приготовления (30-40 минут), что не всегда удобно в условиях современного ритма жизни.

Быстрорастворимые каши, напротив, готовы к употреблению после заливки кипятком или горячим молоком. Однако они менее богаты полезными веществами, так как зерна проходят специальную обработку.

Существует и третий вид — овсяные хлопья из цельной крупы, которые можно назвать "золотой серединой". Эти хлопья проходят через пресс, что делает их менее жесткими, сохраняя при этом все полезные вещества.

Рецепт идеальной овсянки

Для приготовления каши классическим способом, но с небольшим секретом, следуйте следующим шагам. Обычно овсянку заливают холодной водой или молоком, доводят до кипения и варят на медленном огне 10-15 минут, в зависимости от качества продукта. Другой вариант — добавление хлопьев в кипяток и доведение их до готовности. Однако мы предлагаем немного иной метод.

Начните с кипячения молока или воды. Добавьте крупу в пропорции 1:2-2,5 с жидкостью. Варите на медленном огне 3-5 минут, постоянно помешивая. Затем выключите огонь и укутайте кастрюлю в кухонное полотенце. Подождите 10 минут, и каша готова.

Добавьте по вкусу всё, что вам нравится, и наслаждайтесь вкусной, нежной кашей.

Вы можете подумать, что это занимает те же 15 минут, но на самом деле каша получается не столько варёной, сколько пропаренной, что полезнее. А 10 минут, когда не нужно стоять у плиты, — это настоящий подарок в утренней спешке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Последние материалы
Актёра Леонардо Ди Каприо ужалила медуза во время отдыха на Сардинии
Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде 2024 в Париже
Французские полицейские недовольны условиями проживания на Олимпиаде 2024
Узбекистан планирует привлечь 1 миллион российских туристов
Что делать, если долг не возвращают
Врач Масякин: из-за алкоголизма можно потерять до 15 лет жизни
NatGeo: континенты Венеры и Земли сформировались аналогичным образом
5 причин пожелтения листьев у огурцов
Врач Семирядов: тяга к сладкому — повод проверить щитовидку
Глен Скофилд рассказал о причинах провала The Callisto Protocol
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.