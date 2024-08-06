Хрустящие и очень вкусные: рецепт восхитительных луковых колец
Хрустящие луковые кольца — пошаговый рецепт
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Хрустящие луковые кольца превосходно дополнят любой ужин. Кроме того, блюдо будет являться отличным перекусом. Рассказываем, как приготовить вкуснейшие луковые кольца.
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM
Ингредиенты:
- Репчатый лук — 2 шт.
- Мука — 200 г
- Яйцо — 2 шт.
- Вода — 100 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Панировочные сухари — 200 г
- Подсолнечное масло — 300 мл
Приготовление:
- В миске соединить муку, разрыхлитель и соль. Перемешать.
- В другой ёмкости смешать яйцо и 1 столовую ложку воды.
- Соединить смеси. Добавить оставшуюся воду. Перемешать. Кляр готов!
- Лук очистить и нарезать кружочками. Разбить их на кольца.
- Обмокнуть каждое из луковых колец в кляр, а затем обвалять в панировочных сухарях.
- В кастрюлю налить подсолнечное масло. Довести до кипения и убавить огонь.
- Обжарить кольца до золотистой корочки. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру