Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крымский мост временно закрыт для движения
Врач Ефимова: не следует есть шоколад на голодный желудок
В России введут льготы для социальных работников
Torn Banner Studios завершает разработку Chivalry 2
Диетолог посоветовала желающим похудеть не есть слишком быстро и ложиться раньше
Основные отличия между люстрой и светильником
Как украсить стены без ущерба для ремонта
Оригинальные идеи для оформления коридора
ЛЭТИ: разработана нейросеть для диагностики стресса по биомедицинским данным
Хрустящие и очень вкусные: рецепт восхитительных луковых колец

Хрустящие луковые кольца — пошаговый рецепт

1:10
Еда

Хрустящие луковые кольца превосходно дополнят любой ужин. Кроме того, блюдо будет являться отличным перекусом. Рассказываем, как приготовить вкуснейшие луковые кольца.

Хрустящие луковые кольца — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Мука — 200 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Вода — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Панировочные сухари — 200 г
  • Подсолнечное масло — 300 мл

Приготовление:

  1. В миске соединить муку, разрыхлитель и соль. Перемешать.
  2. В другой ёмкости смешать яйцо и 1 столовую ложку воды.
  3. Соединить смеси. Добавить оставшуюся воду. Перемешать. Кляр готов!
  4. Лук очистить и нарезать кружочками. Разбить их на кольца.
  5. Обмокнуть каждое из луковых колец в кляр, а затем обвалять в панировочных сухарях.
  6. В кастрюлю налить подсолнечное масло. Довести до кипения и убавить огонь.
  7. Обжарить кольца до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова Театру и актёрам всегда было трудно выживать Сергей Лебедев
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Последние материалы
Крымский мост временно закрыт для движения
Врач Ефимова: не следует есть шоколад на голодный желудок
В России введут льготы для социальных работников
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
Torn Banner Studios завершает разработку Chivalry 2
Диетолог посоветовала желающим похудеть не есть слишком быстро и ложиться раньше
Основные отличия между люстрой и светильником
Как украсить стены без ущерба для ремонта
Оригинальные идеи для оформления коридора
ЛЭТИ: разработана нейросеть для диагностики стресса по биомедицинским данным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.