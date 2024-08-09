Замораживаем свежие кабачки на зиму: делаем так, чтобы они не слипались

Лето — время изобилия овощей и фруктов, и одним из самых популярных продуктов является кабачок. Этот универсальный овощ используется в кулинарии для приготовления различных блюд: от закусок до десертов. Однако лето быстро проходит, и многие задаются вопросом: как сохранить кабачки на зиму, чтобы наслаждаться их вкусом круглый год? Один из способов — это заморозка.
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Чтобы правильно заморозить кабачки на зиму, следуйте этим шагам:
Выберите молодые кабачки с мягкой кожурой и без семян.
Тщательно промойте кабачки под проточной водой и высушите полотенцем.
Удалите повреждённые или гнилые части с помощью ножа.
Отрежьте плодоножку и хвостик.
Нарежьте кабачки кружочками, полукружочками или кубиками.
Разложите нарезанные кабачки на разделочной доске или подносе, покрытом пергаментом или пищевой плёнкой.
Поместите доску или поднос в морозильную камеру на 1 час.
Достаньте кабачки из морозильной камеры и разложите их по пакетам или контейнерам.
Выдавите воздух из пакетов или контейнеров и закройте их.
Верните пакеты или контейнеры в морозильную камеру для хранения.
Замороженные таким образом кабачки не слипаются, и вам будет легко достать из пакета именно столько, сколько нужно для приготовления блюда.