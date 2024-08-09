Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые интересные города России, которые стоит посетить
Как омолодить лицо при помощи 2 упражнений
Как крошечная мошка выживает в экстремальных условиях Антарктики
Учёные с Дальнего Востока разработали материал для строительства базы на Луне
Успейте сделать это! Важные дела в огороде до наступления осени
Актриса Цыганова призналась, что сталкивалась с трудностями из-за фамилии
Быстрая подготовка к свиданию: как создать идеальный образ за короткое время?
Рост аудитории RuTube: что стоит за увеличением числа пользователей
Враг продолжает атаки на российскую территорию
Замораживаем свежие кабачки на зиму: делаем так, чтобы они не слипались

Как заморозить свежие кабачки на зиму: замораживаем их кружочками или кубиками

1:29
Еда

Лето — время изобилия овощей и фруктов, и одним из самых популярных продуктов является кабачок. Этот универсальный овощ используется в кулинарии для приготовления различных блюд: от закусок до десертов. Однако лето быстро проходит, и многие задаются вопросом: как сохранить кабачки на зиму, чтобы наслаждаться их вкусом круглый год? Один из способов — это заморозка.

Как заморозить свежие кабачки на зиму: замораживаем их кружочками или кубиками
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Чтобы правильно заморозить кабачки на зиму, следуйте этим шагам:

  1. Выберите молодые кабачки с мягкой кожурой и без семян.
  2. Тщательно промойте кабачки под проточной водой и высушите полотенцем.
  3. Удалите повреждённые или гнилые части с помощью ножа.
  4. Отрежьте плодоножку и хвостик.
  5. Нарежьте кабачки кружочками, полукружочками или кубиками.
  6. Разложите нарезанные кабачки на разделочной доске или подносе, покрытом пергаментом или пищевой плёнкой.
  7. Поместите доску или поднос в морозильную камеру на 1 час.
  8. Достаньте кабачки из морозильной камеры и разложите их по пакетам или контейнерам.
  9. Выдавите воздух из пакетов или контейнеров и закройте их.
  10. Верните пакеты или контейнеры в морозильную камеру для хранения.

Замороженные таким образом кабачки не слипаются, и вам будет легко достать из пакета именно столько, сколько нужно для приготовления блюда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Обстановка на линии фронта в Курской области стабилизировалась
Трупы боевиков ВСУ повсюду. Дороги, леса и канавы Курской области завалены погибшими украинцами
Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости
Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости
Последние материалы
Учёные с Дальнего Востока разработали материал для строительства базы на Луне
Актриса Цыганова призналась, что сталкивалась с трудностями из-за фамилии
Успейте сделать это! Важные дела в огороде до наступления осени
Быстрая подготовка к свиданию: как создать идеальный образ за короткое время?
Рост аудитории RuTube: что стоит за увеличением числа пользователей
"Вкусно — и точка" и "Мираторг" завершили первый этап проекта по селекции картофеля
Враг продолжает атаки на российскую территорию
Дизайнер посоветовала расширить тесное пространство глянцевыми поверхностями
В Липецком округе более 400 домовладений оказались в зоне эвакуации
Новгородцы и туристы отметят 8-летние "Соколиного двора" в костюмах Гарри Поттера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.