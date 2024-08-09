Замораживаем свежие кабачки на зиму: делаем так, чтобы они не слипались

Как заморозить свежие кабачки на зиму: замораживаем их кружочками или кубиками

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время изобилия овощей и фруктов, и одним из самых популярных продуктов является кабачок. Этот универсальный овощ используется в кулинарии для приготовления различных блюд: от закусок до десертов. Однако лето быстро проходит, и многие задаются вопросом: как сохранить кабачки на зиму, чтобы наслаждаться их вкусом круглый год? Один из способов — это заморозка.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Чтобы правильно заморозить кабачки на зиму, следуйте этим шагам:

Выберите молодые кабачки с мягкой кожурой и без семян. Тщательно промойте кабачки под проточной водой и высушите полотенцем. Удалите повреждённые или гнилые части с помощью ножа. Отрежьте плодоножку и хвостик. Нарежьте кабачки кружочками, полукружочками или кубиками. Разложите нарезанные кабачки на разделочной доске или подносе, покрытом пергаментом или пищевой плёнкой. Поместите доску или поднос в морозильную камеру на 1 час. Достаньте кабачки из морозильной камеры и разложите их по пакетам или контейнерам. Выдавите воздух из пакетов или контейнеров и закройте их. Верните пакеты или контейнеры в морозильную камеру для хранения.

Замороженные таким образом кабачки не слипаются, и вам будет легко достать из пакета именно столько, сколько нужно для приготовления блюда.