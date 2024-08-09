Кабачковые оладьи с сыром: запечённые в духовке, они получаются особенно диетическими

Оладьи из кабачков с сыром в духовке: дополните их нежным сметанным соусом

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти нежные овощные оладьи станут ещё вкуснее благодаря добавлению сыра. Они прекрасно сочетаются со сметанным соусом. А приготовление в духовке сделает их особенно диетическими.

Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

некрупные кабачки — 700-800 г;

соль — 1 чайная ложка;

пармезан (можно взять другой сыр) — 60-70 г;

яйца — 2 штуки;

чеснок — 2-3 зубчика;

петрушка — маленький пучок;

мука — 4 столовые ложки;

сушёный (или мелко рубленый свежий) базилик — 1/4 чайной ложки;

сушёный орегано — 1/4 чайной ложки;

сушёный тимьян — 1/4 чайной ложки;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление: