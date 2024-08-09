Кабачковые оладьи с сыром: запечённые в духовке, они получаются особенно диетическими
Оладьи из кабачков с сыром в духовке: дополните их нежным сметанным соусом
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Эти нежные овощные оладьи станут ещё вкуснее благодаря добавлению сыра. Они прекрасно сочетаются со сметанным соусом. А приготовление в духовке сделает их особенно диетическими.
Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- некрупные кабачки — 700-800 г;
- соль — 1 чайная ложка;
- пармезан (можно взять другой сыр) — 60-70 г;
- яйца — 2 штуки;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- петрушка — маленький пучок;
- мука — 4 столовые ложки;
- сушёный (или мелко рубленый свежий) базилик — 1/4 чайной ложки;
- сушёный орегано — 1/4 чайной ложки;
- сушёный тимьян — 1/4 чайной ложки;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите, затем через 10-15 минут отожмите лишнюю влагу.
- Натрите сыр на мелкой тёрке. Взбейте яйца вилкой. Пропустите чеснок через пресс. Нарубите зелень.
- Смешайте кабачки, яйца, сыр, муку, чеснок, петрушку, базилик, орегано, тимьян и перец.
- Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его маслом. Выложите столовой ложкой кабачковую массу и разровняйте.
- Запекайте оладьи в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 15 минут. Затем переверните их и запекайте ещё примерно столько же. Время может варьироваться в зависимости от толщины оладий.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру