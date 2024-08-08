Фрикадельки в томатно-винном соусе: с сочными томатами, ароматным чесночком, тмином и корицей

Греческие фрикадельки в томатно-винном соусе: очень вкусные и невероятно сочные

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческие фрикадельки в томатно-винном соусе — это изысканное блюдо, которое порадует любителей вкусной и необычной кухни. Нежный томатный соус с пряными нотками корицы и тмина придаёт мясным шарикам неповторимый вкус.

Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Для приготовления фрикаделек вам понадобятся следующие ингредиенты:

ломтики подсохшего батона (без корочек) — 3 штуки;

молоко — 70-100 мл;

яйца — 2 штуки;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — несколько веточек;

говяжий фарш — 650 г;

сухое красное вино — 2 столовые ложки;

сушёная орегано — половина чайной ложки;

молотая корица — 1 чайная ложка;

молотый тмин — 1 чайная ложка;

соль — половина чайной ложки;

перец чёрный молотый — половина чайной ложки;

растительное масло — 3-4 столовые ложки.

Для соуса потребуются:

репчатый лук — 1 штука;

помидоры в собственном соку — 700-800 г;

чеснок — 3 зубчика;

лавровый лист — 1 штука;

молотая корица — половина чайной ложки;

молотый тмин — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

сухое красное вино — 250 мл;

сахар — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления состоит из следующих этапов: