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Фрикадельки в томатно-винном соусе: с сочными томатами, ароматным чесночком, тмином и корицей

Греческие фрикадельки в томатно-винном соусе: очень вкусные и невероятно сочные

2:37
Еда

Греческие фрикадельки в томатно-винном соусе — это изысканное блюдо, которое порадует любителей вкусной и необычной кухни. Нежный томатный соус с пряными нотками корицы и тмина придаёт мясным шарикам неповторимый вкус.

Греческие фрикадельки в томатно-винном соусе: очень вкусные и невероятно сочные
Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Для приготовления фрикаделек вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • ломтики подсохшего батона (без корочек) — 3 штуки;
  • молоко — 70-100 мл;
  • яйца — 2 штуки;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • петрушка — несколько веточек;
  • говяжий фарш — 650 г;
  • сухое красное вино — 2 столовые ложки;
  • сушёная орегано — половина чайной ложки;
  • молотая корица — 1 чайная ложка;
  • молотый тмин — 1 чайная ложка;
  • соль — половина чайной ложки;
  • перец чёрный молотый — половина чайной ложки;
  • растительное масло — 3-4 столовые ложки.

Для соуса потребуются:

  • репчатый лук — 1 штука;
  • помидоры в собственном соку — 700-800 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лавровый лист — 1 штука;
  • молотая корица — половина чайной ложки;
  • молотый тмин — 1 чайная ложка;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • сухое красное вино — 250 мл;
  • сахар — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

  1. Нарежьте батон кусочками и залейте молоком. Затем слегка отожмите.
  2. Взбейте яйца. Пропустите чеснок через пресс. Мелко порубите петрушку.
  3. Перемешайте фарш с оставшимися ингредиентами, за исключением масла. Слепите из него небольшие фрикадельки.
  4. Нарежьте лук мелкими кусочками. Измельчите блендером помидоры с соком. Пропустите чеснок через пресс.
  5. Разогрейте масло на среднем огне в сковороде. Поджарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки и выложите обжаренные мясные шарики на тарелку.
  6. В этой же сковороде обжарьте лук, пока он не станет мягким и румяным. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё примерно полминуты-минуту.
  7. Положите в сковороду помидоры с лавровым листом, корицей, тмином, солью и перцем. Перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.
  8. Влейте вино и готовьте на медленном огне 15 минут, периодически помешивая. Добавьте сахар для баланса вкуса.
  9. Положите фрикадельки обратно в сковороду, накройте крышкой и тушите на среднем огне 15 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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