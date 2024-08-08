Фрикадельки в томатно-винном соусе: с сочными томатами, ароматным чесночком, тмином и корицей
Греческие фрикадельки в томатно-винном соусе: очень вкусные и невероятно сочные
2:37
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09.08.2024 02:06
Греческие
фрикадельки в томатно-винном соусе — это изысканное блюдо, которое порадует любителей вкусной и необычной кухни. Нежный томатный соус с пряными нотками корицы и тмина придаёт мясным шарикам неповторимый вкус.
Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0
Для приготовления фрикаделек вам понадобятся
следующие ингредиенты:
ломтики подсохшего батона (без корочек) — 3 штуки;
молоко — 70-100 мл;
яйца — 2 штуки;
чеснок — 3 зубчика;
петрушка — несколько веточек;
говяжий фарш — 650 г;
сухое красное вино — 2 столовые ложки;
сушёная орегано — половина чайной ложки;
молотая корица — 1 чайная ложка;
молотый тмин — 1 чайная ложка;
соль — половина чайной ложки;
перец чёрный молотый — половина чайной ложки;
растительное масло — 3-4 столовые ложки.
Для соуса потребуются:
репчатый лук — 1 штука;
помидоры в собственном соку — 700-800 г;
чеснок — 3 зубчика;
лавровый лист — 1 штука;
молотая корица — половина чайной ложки;
молотый тмин — 1 чайная ложка;
соль — по вкусу;
перец чёрный молотый — по вкусу;
сухое красное вино — 250 мл;
сахар — 1 чайная ложка.
Процесс приготовления состоит из следующих этапов:
Нарежьте батон кусочками и залейте молоком. Затем слегка отожмите.
Взбейте яйца. Пропустите чеснок через пресс. Мелко порубите петрушку.
Перемешайте фарш с оставшимися ингредиентами, за исключением масла. Слепите из него небольшие фрикадельки.
Нарежьте лук мелкими кусочками. Измельчите блендером помидоры с соком. Пропустите чеснок через пресс.
Разогрейте масло на среднем огне в сковороде. Поджарьте фрикадельки со всех сторон до золотистой корочки и выложите обжаренные мясные шарики на тарелку.
В этой же сковороде обжарьте лук, пока он не станет мягким и румяным. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё примерно полминуты-минуту.
Положите в сковороду помидоры с лавровым листом, корицей, тмином, солью и перцем. Перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.
Влейте вино и готовьте на медленном огне 15 минут, периодически помешивая. Добавьте сахар для баланса вкуса.
Положите фрикадельки обратно в сковороду, накройте крышкой и тушите на среднем огне 15 минут.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру