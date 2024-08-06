Идеальные советы по приготовлению низкокалорийного супа

Супы — это лучшее решение, когда вы хотите съесть что-то сытное и полезное. Вы можете сделать их низкокалорийными, поэтому такие супы могут быть действительно полезны для похудения.
Вот несколько советов о том, как приготовить идеальный низкокалорийный суп.
Выбирайте разнообразные свежие овощи, такие как морковь, сельдерей, брокколи, цветная капуста, кабачки и листовая зелень. Эти овощи содержат мало калорий и много питательных веществ.
Выбирайте нежирные белки, такие как куриная грудка или грудка индейки без кожи, фасоль, чечевица. Они добавляют белок без большого количества лишних калорий.
Вместо супов на основе сливок выбирайте прозрачные овощные бульоны. Они добавляют аромат без большого количества калорий.
Приправьте суп травами и специями, такими как тимьян, орегано, базилик, тмин, паприка и черный перец. Они усиливают вкус без добавления калорий.
Свежие травы, такие как петрушка и кинза, могут добавить свежести.
Используйте минимальное количество кулинарных жиров, таких как оливковое масло или сливочное масло.
Вы можете обжарить овощи в небольшом количестве воды, бульона.
Будьте осторожны с солью. Слишком большое количество соли может привести к задержке воды.
Усильте вкус с помощью альтернативных приправ, таких как чеснок, лук.
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