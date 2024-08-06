Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы могут быть последствия отмены предоставления ОСАГО при регистрации авто?
Российская туристка не смогла выехать за границу из-за опечатки в загранпаспорте
Суд в США признал Google монополистом
Какие деревья нельзя сажать вблизи дома
Театр "Модерн": в предвкушении премьер нового театрального сезона
Терапевт Захарченко: какие витамины нельзя принимать самостоятельно
Протесты против туристов в Европе: рост цен на жилье вызывает недовольство
Врачам удалось спасти ногу пранкера Эдварда Била: обошлось без ампутации
Как сделать кошку счастливой
Идеальные советы по приготовлению низкокалорийного супа

Советы, как приготовить низкокалорийный суп для похудения

1:43
Еда

Супы — это лучшее решение, когда вы хотите съесть что-то сытное и полезное. Вы можете сделать их низкокалорийными, поэтому такие супы могут быть действительно полезны для похудения.

Советы, как приготовить низкокалорийный суп для похудения
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Вот несколько советов о том, как приготовить идеальный низкокалорийный суп.

Выбирайте полезные ингредиенты

Выбирайте разнообразные свежие овощи, такие как морковь, сельдерей, брокколи, цветная капуста, кабачки и листовая зелень. Эти овощи содержат мало калорий и много питательных веществ.

Выбирайте нежирные белки, такие как куриная грудка или грудка индейки без кожи, фасоль, чечевица. Они добавляют белок без большого количества лишних калорий.

Используйте бульон 

Вместо супов на основе сливок выбирайте прозрачные овощные бульоны. Они добавляют аромат без большого количества калорий.

Добавьте травы и специи

Приправьте суп травами и специями, такими как тимьян, орегано, базилик, тмин, паприка и черный перец. Они усиливают вкус без добавления калорий.

Свежие травы, такие как петрушка и кинза, могут добавить свежести.

Будьте внимательны к жирам

Используйте минимальное количество кулинарных жиров, таких как оливковое масло или сливочное масло.

Вы можете обжарить овощи в небольшом количестве воды, бульона.

Следите за потреблением соли

Будьте осторожны с солью. Слишком большое количество соли может привести к задержке воды. 

Усильте вкус с помощью альтернативных приправ, таких как чеснок, лук.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Последние материалы
Театр "Модерн": в предвкушении премьер нового театрального сезона
Терапевт Захарченко: какие витамины нельзя принимать самостоятельно
Протесты против туристов в Европе: рост цен на жилье вызывает недовольство
Врачам удалось спасти ногу пранкера Эдварда Била: обошлось без ампутации
Советы, как приготовить низкокалорийный суп для похудения
Как сделать кошку счастливой
В США дали оценку полученным Северной Кореей ядерным ракетам KN-24
Science Robotics: учёные разработали метод борьбы с комарами с помощью дронов
Парагвайскую пловчиху попросили досрочно покинуть Игры-2024
Туристы жалуются на состояние пляжей и дорог на российском курорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.