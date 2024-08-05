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Вот почему нельзя есть блины и сырники на завтрак после 40 лет: диетолог объяснила, чем это грозит

Диетолог Соломатина: 40-летним не стоит есть блины и сырники на завтрак

Еда

После 40 лет рекомендуется пересмотреть свой рацион, особенно утренний, чтобы дольше сохранять красоту и здоровье. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как скорректировать питание в этом возрасте.

Диетолог Соломатина: 40-летним не стоит есть блины и сырники на завтрак
Фото: freepik.com by timolina, PDM

По словам эксперта, завтрак 40-летнего человека должен быть питательным и богатым на белок и при этом разнообразным.

Быстрые углеводы следует исключить из рациона, так как они вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. В молодом возрасте такие скачки переносятся легче, но чем старше человек, тем они опаснее для здоровья.

Кроме того, после 40 лет темп жизни замедляется, что тоже важно учитывать при планировании питания.

Учитывая всё это, диетолог посоветовала не есть на завтрак жареные сырники, оладьи и блины, а также белый хлеб с маслом, варенье, сладкие хлопья и быстрорастворимые каши.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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