Как сделать оладьи такими же пышными, как пончики: полный рецепт и советы по приготовлению
Рецепт пышных оладий, как у бабушки
1:05
Как приготовить пышные, как пончики, оладьи? Попробуйте этот надёжный рецепт для получения идеальных оладий.
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0
Оладьи, сделанные по этому рецепту, будут пышными и сохранят свою форму после снятия со сковороды.
Вам понадобятся:
- 8 столовых ложек муки;
- 1 яйцо;
- 250 мл теплого кефира;
- Щепотка соли и соды;
- 2 столовые ложки сахара;
- Масло для жарки.
Приготовление:
- В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль и соду.
- Взбейте яйцо вилкой, добавьте к сухим ингредиентам и влейте теплый кефир. Важно: Кефир должен быть даже теплее комнатной температуры, примерно 40 градусов.
- Замешайте тесто до средней густоты.
- Ложкой набирайте тесто и выкладывайте на сковороду. Тесто должно медленно стекать с ложки.
- Жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Пышные, как пончики, оладьи готовы. Приятного аппетита!
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру