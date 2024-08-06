Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы жалуются на состояние пляжей и дорог на российском курорте
Почему жиры так важны для здоровья: что происходит, когда мы их исключаем
Эксперт усомнился в возможности самостоятельного обнаружения трояна в смартфоне
Туроператоры и страховщики спорят о снижении цен на авиабилеты
В Израиле активно развивается рынок страхования
Страховщики выяснили, что на ремонт авто в среднем уходит 100 тыс. рублей
Госдума намерена обязать застройщиков устанавливать умные счётчики
Самый успешный агент "Росгосстраха" получил 1,9 млн. рублей за месяц
Советы, как сделать сад на балконе
Как сделать оладьи такими же пышными, как пончики: полный рецепт и советы по приготовлению

Рецепт пышных оладий, как у бабушки

1:05
Еда

Как приготовить пышные, как пончики, оладьи? Попробуйте этот надёжный рецепт для получения идеальных оладий.

Рецепт пышных оладий, как у бабушки
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Оладьи, сделанные по этому рецепту, будут пышными и сохранят свою форму после снятия со сковороды.

Вам понадобятся:

  • 8 столовых ложек муки;
  • 1 яйцо;
  • 250 мл теплого кефира;
  • Щепотка соли и соды;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • Масло для жарки.

Приготовление:

  1. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль и соду.
  2. Взбейте яйцо вилкой, добавьте к сухим ингредиентам и влейте теплый кефир. Важно: Кефир должен быть даже теплее комнатной температуры, примерно 40 градусов.
  3. Замешайте тесто до средней густоты.
  4. Ложкой набирайте тесто и выкладывайте на сковороду. Тесто должно медленно стекать с ложки.
  5. Жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Пышные, как пончики, оладьи готовы. Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Последние материалы
Эксперт усомнился в возможности самостоятельного обнаружения трояна в смартфоне
Туроператоры и страховщики спорят о снижении цен на авиабилеты
В Израиле активно развивается рынок страхования
Страховщики выяснили, что на ремонт авто в среднем уходит 100 тыс. рублей
Госдума намерена обязать застройщиков устанавливать умные счётчики
Самый успешный агент "Росгосстраха" получил 1,9 млн. рублей за месяц
Рецепт пышных оладий, как у бабушки
Советы, как сделать сад на балконе
Мария Погребняк призналась, что ссорится с мужем из-за перепадов настроения
Певица Алсу показала свою моложавую красавицу-маму в её 70-летний юбилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.