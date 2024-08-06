Как сделать оладьи такими же пышными, как пончики: полный рецепт и советы по приготовлению

Рецепт пышных оладий, как у бабушки

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Как приготовить пышные, как пончики, оладьи? Попробуйте этот надёжный рецепт для получения идеальных оладий.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Оладьи, сделанные по этому рецепту, будут пышными и сохранят свою форму после снятия со сковороды.

Вам понадобятся:

8 столовых ложек муки;

1 яйцо;

250 мл теплого кефира;

Щепотка соли и соды;

2 столовые ложки сахара;

Масло для жарки.

Приготовление:

В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль и соду. Взбейте яйцо вилкой, добавьте к сухим ингредиентам и влейте теплый кефир. Важно: Кефир должен быть даже теплее комнатной температуры, примерно 40 градусов. Замешайте тесто до средней густоты. Ложкой набирайте тесто и выкладывайте на сковороду. Тесто должно медленно стекать с ложки. Жарьте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Пышные, как пончики, оладьи готовы. Приятного аппетита!