Простой супчик с колбасой: отличный вариант, когда не хочется долго готовить обед

Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление простого супа с колбасой займёт у вас не более 30 минут. Это отличный вариант сытного обеда из доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by ZhengZhou, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

3 картофелины;

250 грамм колбасы;

1 луковица;

1 морковь;

2-2,5 литра воды;

1-2 столовые ложки растительного масла;

4 столовые ложки макарон в виде звёздочек;

соль и перец по вкусу;

зелень по вкусу.

Приготовление