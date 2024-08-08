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Простой супчик с колбасой: отличный вариант, когда не хочется долго готовить обед

Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью

1:09
Еда

Приготовление простого супа с колбасой займёт у вас не более 30 минут. Это отличный вариант сытного обеда из доступных ингредиентов.

Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью
Фото: commons.wikimedia.org by ZhengZhou, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 250 грамм колбасы;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 2-2,5 литра воды;
  • 1-2 столовые ложки растительного масла;
  • 4 столовые ложки макарон в виде звёздочек;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте картофель и колбасу небольшими кусочками, лук измельчите, а морковь натрите на мелкой тёрке.
  2. В кастрюле вскипятите воду и добавьте картофель. Варите около 10-15 минут.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и колбасу, готовьте ещё 3 минуты.
  4. Выложите зажарку в суп, через 5 минут добавьте макароны, посолите и поперчите по вкусу, варите ещё 5-6 минут или до готовности макарон.
  5. Перед подачей посыпьте суп зеленью.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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