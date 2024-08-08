Простой супчик с колбасой: отличный вариант, когда не хочется долго готовить обед
Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью
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Приготовление простого супа с колбасой займёт у вас не более 30 минут. Это отличный вариант сытного обеда из доступных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by ZhengZhou, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- 3 картофелины;
- 250 грамм колбасы;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2-2,5 литра воды;
- 1-2 столовые ложки растительного масла;
- 4 столовые ложки макарон в виде звёздочек;
- соль и перец по вкусу;
- зелень по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте картофель и колбасу небольшими кусочками, лук измельчите, а морковь натрите на мелкой тёрке.
- В кастрюле вскипятите воду и добавьте картофель. Варите около 10-15 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и колбасу, готовьте ещё 3 минуты.
- Выложите зажарку в суп, через 5 минут добавьте макароны, посолите и поперчите по вкусу, варите ещё 5-6 минут или до готовности макарон.
- Перед подачей посыпьте суп зеленью.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру