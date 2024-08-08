Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канада, США и страны Европы купили у "Союзмультфильма" более 50 проектов
Эксперт Горин заявил, что отдых в отелях Турции подорожал на 7-10% в этом году
Вырастить морковку на "отлично": какие удобрения вносить в августе
Археологи обнаружили 3000-летнюю деревянную лестницу в Турции
Лучшие активные ингредиенты в антивозрастных средствах для ухода за лицом
Футболист Бубнов заверил, что отсутствие Промеса не влияет на игру "Спартака"
В России тарифы ЖКХ будут устанавливать на 5 лет - СМИ
Пакистан открыл рынок для российских халяльных продуктов питания
Юрист рассказал о необходимости страхования от ущерба из-за обстрелов ВСУ
Ленивая пицца на сковороде: отличный вариант для быстрого перекуса или чаепития

Пицца на сковороде на сметане: такую пиццу на скорую руку можно готовить даже на даче

1:37
Еда

Ленивая пицца на сковороде со сметаной — это быстрый и простой способ приготовить вкусный перекус или ужин. Самое приятное в этом рецепте то, что с тестом возиться совсем не приходится!

Пицца на сковороде на сметане: такую пиццу на скорую руку можно готовить даже на даче
Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана — 4 столовые ложки;
  • мука — 4 столовые ложки;
  • яйцо — 1 штука;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло для смазывания сковороды;
  • сыр — 50 грамм;
  • колбаса — 30 грамм;
  • помидоры черри — 3 штуки;
  • маринованный огурец — 1 штука;
  • маслины — 2 штуки;
  • кетчуп — 1 столовая ложка.

Процесс приготовления

  1. Подготовьте продукты.
  2. Натрите сыр на мелкой тёрке, нарежьте колбасу брусочками, огурец и помидоры кружочками, а маслины кольцами.
  3. В отдельной миске соедините яйцо и сметану, перемешайте венчиком.
  4. Добавьте муку и соль, снова перемешайте.
  5. Венчиком взбейте тесто до однородной консистенции.
  6. Смажьте сковороду тонким слоем растительного масла и выложите тесто, равномерно распределив его по поверхности.
  7. Разложите кусочки колбасы и кружочки огурца на тесте.
  8. Сверху положите помидоры и маслины.
  9. Присыпьте пиццу натёртым сыром и нанесите сеточку из кетчупа.
  10. Накройте сковороду крышкой и поставьте на средний огонь.
  11. Выпекайте пиццу около 10 минут, не открывая крышку.
  12. Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку и подавайте к столу.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Лучшие активные ингредиенты в антивозрастных средствах для ухода за лицом
Футболист Бубнов заверил, что отсутствие Промеса не влияет на игру "Спартака"
В России тарифы ЖКХ будут устанавливать на 5 лет - СМИ
Пакистан открыл рынок для российских халяльных продуктов питания
Юрист рассказал о необходимости страхования от ущерба из-за обстрелов ВСУ
Спрос на бани в России резко вырос в первом полугодии 2024 года
Выручка Apple выросла на 5% благодаря сильным продажам iPad
Россияне всё чаще покупают квартиры без отделки
В Турции найдены 47 древних гробниц
Как вырастить и сберечь лук на протяжении всего года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.