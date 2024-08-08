Ленивая пицца на сковороде: отличный вариант для быстрого перекуса или чаепития
Пицца на сковороде на сметане: такую пиццу на скорую руку можно готовить даже на даче
1:37
Ленивая пицца на сковороде со сметаной — это быстрый и простой способ приготовить вкусный перекус или ужин. Самое приятное в этом рецепте то, что с тестом возиться совсем не приходится!
Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- сметана — 4 столовые ложки;
- мука — 4 столовые ложки;
- яйцо — 1 штука;
- соль — щепотка;
- растительное масло для смазывания сковороды;
- сыр — 50 грамм;
- колбаса — 30 грамм;
- помидоры черри — 3 штуки;
- маринованный огурец — 1 штука;
- маслины — 2 штуки;
- кетчуп — 1 столовая ложка.
Процесс приготовления
- Подготовьте продукты.
- Натрите сыр на мелкой тёрке, нарежьте колбасу брусочками, огурец и помидоры кружочками, а маслины кольцами.
- В отдельной миске соедините яйцо и сметану, перемешайте венчиком.
- Добавьте муку и соль, снова перемешайте.
- Венчиком взбейте тесто до однородной консистенции.
- Смажьте сковороду тонким слоем растительного масла и выложите тесто, равномерно распределив его по поверхности.
- Разложите кусочки колбасы и кружочки огурца на тесте.
- Сверху положите помидоры и маслины.
- Присыпьте пиццу натёртым сыром и нанесите сеточку из кетчупа.
- Накройте сковороду крышкой и поставьте на средний огонь.
- Выпекайте пиццу около 10 минут, не открывая крышку.
- Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку и подавайте к столу.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру