Ленивая пицца на сковороде: отличный вариант для быстрого перекуса или чаепития

Пицца на сковороде на сметане: такую пиццу на скорую руку можно готовить даже на даче

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивая пицца на сковороде со сметаной — это быстрый и простой способ приготовить вкусный перекус или ужин. Самое приятное в этом рецепте то, что с тестом возиться совсем не приходится!

Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

сметана — 4 столовые ложки;

мука — 4 столовые ложки;

яйцо — 1 штука;

соль — щепотка;

растительное масло для смазывания сковороды;

сыр — 50 грамм;

колбаса — 30 грамм;

помидоры черри — 3 штуки;

маринованный огурец — 1 штука;

маслины — 2 штуки;

кетчуп — 1 столовая ложка.

Процесс приготовления