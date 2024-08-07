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Творожный пирог с любыми ягодами: тесто с творогом получается потрясающе нежным и мягким

Творожный пирог: готовится очень быстро и просто с любыми сезонными ягодами

1:25
Еда

Творожный пирог — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для уютного семейного вечера или дружеских посиделок. Этот десерт готовится из простых и доступных ингредиентов, а процесс приготовления не займёт много времени и сил.

Творожный пирог: готовится очень быстро и просто с любыми сезонными ягодами
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 650 г;
  • яйца куриные крупные — 4 шт.;
  • творог зернистый — 500 г;
  • сахар — 350 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • растительное масло — 180 мл;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ванилин — 1 щепотка;
  • черешня (или любые другие ягоды) — 100 г.

Приготовление

  1. Взбить яйца с сахаром добела, добавить масло и творог, продолжить взбивать.
  2. Добавить соль, ванилин, просеянную муку и разрыхлитель, перемешать силиконовой лопаткой.
  3. Выложить пекарскую бумагу в форму 40x25 см, перелить туда тесто.
  4. Сверху положить очищенные от косточек ягоды черешни или другую ягоду по вкусу.
  5. Выпекать в предварительно разогретой до 170 °C духовке с режимом "верх-низ" без конвекции 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой.
    Выложить пирог на решётку и дождаться полного остывания. В жаркую погоду хранить в холодильнике.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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