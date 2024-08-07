Творожный пирог с любыми ягодами: тесто с творогом получается потрясающе нежным и мягким

Творожный пирог — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для уютного семейного вечера или дружеских посиделок. Этот десерт готовится из простых и доступных ингредиентов, а процесс приготовления не займёт много времени и сил.
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
пшеничная мука — 650 г;
яйца куриные крупные — 4 шт.;
творог зернистый — 500 г;
сахар — 350 г;
соль — 1 щепотка;
растительное масло — 180 мл;
разрыхлитель — 10 г;
ванилин — 1 щепотка;
черешня (или любые другие ягоды) — 100 г.
Приготовление
Взбить яйца с сахаром добела, добавить масло и творог, продолжить взбивать.
Добавить соль, ванилин, просеянную муку и разрыхлитель, перемешать силиконовой лопаткой.
Выложить пекарскую бумагу в форму 40x25 см, перелить туда тесто.
Сверху положить очищенные от косточек ягоды черешни или другую ягоду по вкусу.
Выпекать в предварительно разогретой до 170 °C духовке с режимом "верх-низ" без конвекции 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой. Выложить пирог на решётку и дождаться полного остывания. В жаркую погоду хранить в холодильнике.