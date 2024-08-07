Творожный пирог с любыми ягодами: тесто с творогом получается потрясающе нежным и мягким

Творожный пирог: готовится очень быстро и просто с любыми сезонными ягодами

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожный пирог — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для уютного семейного вечера или дружеских посиделок. Этот десерт готовится из простых и доступных ингредиентов, а процесс приготовления не займёт много времени и сил.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

пшеничная мука — 650 г;

яйца куриные крупные — 4 шт.;

творог зернистый — 500 г;

сахар — 350 г;

соль — 1 щепотка;

растительное масло — 180 мл;

разрыхлитель — 10 г;

ванилин — 1 щепотка;

черешня (или любые другие ягоды) — 100 г.

Приготовление