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Как приготовить вкусную и нежную кабачковую икру — несколько хитростей

Секреты приготовления кабачковой икры

0:48
Еда

Кабачковая икра — излюбленное лакомство россиян. Для того чтобы блюдо получилось более вкусным и нежным следует знать несколько хитростей в приготовлении. Раскрываем эти секреты.

Секреты приготовления кабачковой икры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Блюдо получится более нежным при использовании молодых кабачков. Если для приготовления имеются только зрелые овощи, то необходимо снять с них кожуру и удалить семена.
  2. Чтобы кабачковая икра приобрела более яркий и насыщенный вкус, следует обжарить овощи по отдельности. Кроме того, блюдо станет гуще, если при обжарке к овощам добавить муку.
  3. Вкус кабачковой икры довольно сильно зависит от масла. Для приготовления больше всего подойдёт оливковое. 
  4. Блюдо станет слаще при замене белого лука на красный.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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