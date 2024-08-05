Как приготовить вкусную и нежную кабачковую икру — несколько хитростей

Секреты приготовления кабачковой икры

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая икра — излюбленное лакомство россиян. Для того чтобы блюдо получилось более вкусным и нежным следует знать несколько хитростей в приготовлении. Раскрываем эти секреты.

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