Как приготовить вкусную и нежную кабачковую икру — несколько хитростей
Секреты приготовления кабачковой икры
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Кабачковая икра — излюбленное лакомство россиян. Для того чтобы блюдо получилось более вкусным и нежным следует знать несколько хитростей в приготовлении. Раскрываем эти секреты.
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- Блюдо получится более нежным при использовании молодых кабачков. Если для приготовления имеются только зрелые овощи, то необходимо снять с них кожуру и удалить семена.
- Чтобы кабачковая икра приобрела более яркий и насыщенный вкус, следует обжарить овощи по отдельности. Кроме того, блюдо станет гуще, если при обжарке к овощам добавить муку.
- Вкус кабачковой икры довольно сильно зависит от масла. Для приготовления больше всего подойдёт оливковое.
- Блюдо станет слаще при замене белого лука на красный.
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру