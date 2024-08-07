Кабачковая икра с майонезом: не традиционный, но очень быстрый и вкусный рецепт

Кабачковая икра с майонезом: можно закатать её на зиму, а можно есть сразу

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт кабачковой икры отличается от традиционного использованием майонеза и томатного соуса вместо томатной пасты. Добавление грузинского томатного соуса с зеленью придаёт икре особый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

3 кг кабачков;

250 г майонеза;

250 мл грузинского томатного соуса;

10 зубчиков чеснока;

1 ст. л. соли;

100 мл растительного масла;

2 ст. л. 9%-го уксуса;

100 г сахара;

немного красного молотого перца.

Приготовление