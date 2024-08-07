Кабачковая икра с майонезом: не традиционный, но очень быстрый и вкусный рецепт
Кабачковая икра с майонезом: можно закатать её на зиму, а можно есть сразу
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Этот рецепт кабачковой икры отличается от традиционного использованием майонеза и томатного соуса вместо томатной пасты. Добавление грузинского томатного соуса с зеленью придаёт икре особый вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- 3 кг кабачков;
- 250 г майонеза;
- 250 мл грузинского томатного соуса;
- 10 зубчиков чеснока;
- 1 ст. л. соли;
- 100 мл растительного масла;
- 2 ст. л. 9%-го уксуса;
- 100 г сахара;
- немного красного молотого перца.
Приготовление
- Очистите кабачки от кожуры, удалите семена и нарежьте мякоть на кусочки.
- Пропустите кабачки и чеснок через мясорубку.
- Добавьте в смесь майонез, томатный соус, сахар, масло, перец и соль. Перемешайте.
- Доведите смесь до кипения и тушите на медленном огне 2,5–3 часа.
- В конце варки добавьте уксус и перемешайте.
- Разложите икру по стерилизованным банкам и закатайте. Если не консервируете, охладите и подавайте к столу.
- Подавайте кабачковую икру с ржаным хлебом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру