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Кабачковая икра с майонезом: не традиционный, но очень быстрый и вкусный рецепт

Кабачковая икра с майонезом: можно закатать её на зиму, а можно есть сразу

1:16
Еда

Этот рецепт кабачковой икры отличается от традиционного использованием майонеза и томатного соуса вместо томатной пасты. Добавление грузинского томатного соуса с зеленью придаёт икре особый вкус.

Кабачковая икра с майонезом: можно закатать её на зиму, а можно есть сразу
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 3 кг кабачков;
  • 250 г майонеза;
  • 250 мл грузинского томатного соуса;
  • 10 зубчиков чеснока;
  • 1 ст. л. соли;
  • 100 мл растительного масла;
  • 2 ст. л. 9%-го уксуса;
  • 100 г сахара;
  • немного красного молотого перца.

Приготовление

  1. Очистите кабачки от кожуры, удалите семена и нарежьте мякоть на кусочки.
  2. Пропустите кабачки и чеснок через мясорубку.
  3. Добавьте в смесь майонез, томатный соус, сахар, масло, перец и соль. Перемешайте.
  4. Доведите смесь до кипения и тушите на медленном огне 2,5–3 часа.
  5. В конце варки добавьте уксус и перемешайте.
  6. Разложите икру по стерилизованным банкам и закатайте. Если не консервируете, охладите и подавайте к столу.
  7. Подавайте кабачковую икру с ржаным хлебом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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