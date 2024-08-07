Армянская окрошка на мацони: добавьте в неё минеральную воду для нужной консистенции

Армянская окрошка на мацони: прекрасно утоляет и голод, и жажду в жаркие дни

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Армянская окрошка на мацони — освежающий летний суп, который утолит жажду и голод. Этот лёгкий холодный суп готовится из мацони, минеральной воды, варёного картофеля, яиц, редиса, огурцов, варёной колбасы, зелёного лука, укропа и сметаны. Для придания лёгкой кислинки добавляется лимонный сок.

Фото: Adobe Stock by yaroshenko, PDM

Ингредиенты:

500 г варёного картофеля;

8 куриных яиц;

500 г редиса;

500 г огурцов;

500 г варёной колбасы;

100 г зелёного лука;

100 г свежего укропа;

1 л мацони;

500 г 15%-ной сметаны;

1 бутылка минеральной газированной воды;

50 мл лимонного сока;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте все ингредиенты для окрошки одинаковыми кубиками, зелень мелко нашинкуйте. Перемешайте все ингредиенты, кроме зелени, в большой ёмкости и добавьте туда мацони. Добавьте сметану, соль и перец по вкусу. Влейте лимонный сок и добавьте зелень, ещё раз перемешайте. Оставьте основу для окрошки в холодильнике на 2-3 дня. Разложите основу по тарелкам, залейте холодной минеральной водой до нужной густоты и украсьте зеленью.

Армянская окрошка на мацони готова! Можно экспериментировать с ингредиентами, например, заменить варёную колбасу на курицу или индейку.