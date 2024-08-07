Армянская окрошка на мацони: добавьте в неё минеральную воду для нужной консистенции
Армянская окрошка на мацони: прекрасно утоляет и голод, и жажду в жаркие дни
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Армянская окрошка на мацони — освежающий летний суп, который утолит жажду и голод. Этот лёгкий холодный суп готовится из мацони, минеральной воды, варёного картофеля, яиц, редиса, огурцов, варёной колбасы, зелёного лука, укропа и сметаны. Для придания лёгкой кислинки добавляется лимонный сок.
Фото: Adobe Stock by yaroshenko, PDM
Ингредиенты:
- 500 г варёного картофеля;
- 8 куриных яиц;
- 500 г редиса;
- 500 г огурцов;
- 500 г варёной колбасы;
- 100 г зелёного лука;
- 100 г свежего укропа;
- 1 л мацони;
- 500 г 15%-ной сметаны;
- 1 бутылка минеральной газированной воды;
- 50 мл лимонного сока;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте все ингредиенты для окрошки одинаковыми кубиками, зелень мелко нашинкуйте.
- Перемешайте все ингредиенты, кроме зелени, в большой ёмкости и добавьте туда мацони.
- Добавьте сметану, соль и перец по вкусу.
- Влейте лимонный сок и добавьте зелень, ещё раз перемешайте.
- Оставьте основу для окрошки в холодильнике на 2-3 дня.
- Разложите основу по тарелкам, залейте холодной минеральной водой до нужной густоты и украсьте зеленью.
Армянская окрошка на мацони готова! Можно экспериментировать с ингредиентами, например, заменить варёную колбасу на курицу или индейку.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру