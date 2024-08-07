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Армянская окрошка на мацони: добавьте в неё минеральную воду для нужной консистенции

Армянская окрошка на мацони: прекрасно утоляет и голод, и жажду в жаркие дни

1:33
Еда

Армянская окрошка на мацони — освежающий летний суп, который утолит жажду и голод. Этот лёгкий холодный суп готовится из мацони, минеральной воды, варёного картофеля, яиц, редиса, огурцов, варёной колбасы, зелёного лука, укропа и сметаны. Для придания лёгкой кислинки добавляется лимонный сок.

Армянская окрошка на мацони: прекрасно утоляет и голод, и жажду в жаркие дни
Фото: Adobe Stock by yaroshenko, PDM

Ингредиенты:

  • 500 г варёного картофеля;
  • 8 куриных яиц;
  • 500 г редиса;
  • 500 г огурцов;
  • 500 г варёной колбасы;
  • 100 г зелёного лука;
  • 100 г свежего укропа;
  • 1 л мацони;
  • 500 г 15%-ной сметаны;
  • 1 бутылка минеральной газированной воды;
  • 50 мл лимонного сока;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте все ингредиенты для окрошки одинаковыми кубиками, зелень мелко нашинкуйте.
  2. Перемешайте все ингредиенты, кроме зелени, в большой ёмкости и добавьте туда мацони.
  3. Добавьте сметану, соль и перец по вкусу.
  4. Влейте лимонный сок и добавьте зелень, ещё раз перемешайте.
  5. Оставьте основу для окрошки в холодильнике на 2-3 дня.
  6. Разложите основу по тарелкам, залейте холодной минеральной водой до нужной густоты и украсьте зеленью.

Армянская окрошка на мацони готова! Можно экспериментировать с ингредиентами, например, заменить варёную колбасу на курицу или индейку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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