В фольге, во льду, в масле и в бутылках: семь способов заморозить укроп на зиму

Чтобы подготовить укроп к заморозке, выполните следующие действия:
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Переберите зелень, удалив увядшие, сухие, пожелтевшие и повреждённые веточки.
Промойте укроп под холодной проточной водой, уделив особое внимание стебелькам.
Тщательно просушите зелень, используя бумажные полотенца или оставив её в пустой сухой ёмкости, чтобы избавиться от лишней влаги.
Теперь можно приступать к заморозке укропа. Есть несколько способов это сделать:
Заморозка целыми веточками: сформируйте пучки из подготовленного укропа, поместите их в подходящую тару (например, пластиковый контейнер с крышкой) и уберите в морозильную камеру. Доставайте укроп по мере необходимости и размораживайте естественным образом при комнатной температуре в течение 5 минут.
Измельчённый укроп: мелко порубите подготовленную зелень, переложите её в контейнер и заморозьте. Также можно заморозить укроп в пакетах, предварительно плотно закрыв их.
Небольшие порции измельчённого укропа: расфасуйте измельчённый укроп в небольшие пакеты с застёжкой, предназначенные для заморозки, и уберите в холодильник на 2-3 часа. После этого выпустите воздух из пакетов и верните их в морозильную камеру.
Заморозка свежего укропа в фольге: сделайте из фольги пакетики, наполните их измельчённой зеленью и тщательно заверните края, предотвращая попадание воздуха.
Заморозка укропа в кубиках льда: мелко нарежьте укроп и распределите его по ячейкам формы для льда, затем залейте кипячёной холодной водой и заморозьте. После этого извлеките укропные кубики из формочек и переложите их в пакет, верните в морозильную камеру.
Заморозка измельчённого укропа в масле: заполните ячейки формы измельчённым укропом, залейте его оливковым или подсолнечным маслом (или растопленным сливочным маслом) и заморозьте.
Заморозка укропа в бутылках: промойте неповреждённые веточки укропа, просушите их и наполните подготовленные пластиковые бутылки. Сверху положите кубик льда и закройте бутылку. Уберите в морозильную камеру.