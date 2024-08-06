Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Morteshka представила новые локации и персонажей "One-Eyed Likho"
Как вырастить незаслуженно забытый ревень
Кабмину поручено рассмотреть меры по модернизации пригородных поездов
Газификации дачного участка обойдётся в 148 тысяч рублей
В Ярославле открыли кафе "Афоня" в честь любимого фильма
АТОР: цены на прямые рейсы Москва-Бали будут выше стыковочных
Глушенков показал ошеломляющий старт сезона в "Зените"
23% россиян верят в астрологию и связывают с ретроградным Меркурием свои неудачи
Акции крупных японских игровых компаний обрушились
В фольге, во льду, в масле и в бутылках: семь способов заморозить укроп на зиму

Семь вариантов заморозки укропа на зиму: есть из чего выбрать

2:19
Еда

Чтобы подготовить укроп к заморозке, выполните следующие действия:

Семь вариантов заморозки укропа на зиму: есть из чего выбрать
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0
  • Переберите зелень, удалив увядшие, сухие, пожелтевшие и повреждённые веточки.
  • Промойте укроп под холодной проточной водой, уделив особое внимание стебелькам.
  • Тщательно просушите зелень, используя бумажные полотенца или оставив её в пустой сухой ёмкости, чтобы избавиться от лишней влаги.

Теперь можно приступать к заморозке укропа. Есть несколько способов это сделать:

  1. Заморозка целыми веточками: сформируйте пучки из подготовленного укропа, поместите их в подходящую тару (например, пластиковый контейнер с крышкой) и уберите в морозильную камеру. Доставайте укроп по мере необходимости и размораживайте естественным образом при комнатной температуре в течение 5 минут.
  2. Измельчённый укроп: мелко порубите подготовленную зелень, переложите её в контейнер и заморозьте. Также можно заморозить укроп в пакетах, предварительно плотно закрыв их.
  3. Небольшие порции измельчённого укропа: расфасуйте измельчённый укроп в небольшие пакеты с застёжкой, предназначенные для заморозки, и уберите в холодильник на 2-3 часа. После этого выпустите воздух из пакетов и верните их в морозильную камеру.
  4. Заморозка свежего укропа в фольге: сделайте из фольги пакетики, наполните их измельчённой зеленью и тщательно заверните края, предотвращая попадание воздуха.
  5. Заморозка укропа в кубиках льда: мелко нарежьте укроп и распределите его по ячейкам формы для льда, затем залейте кипячёной холодной водой и заморозьте. После этого извлеките укропные кубики из формочек и переложите их в пакет, верните в морозильную камеру.
  6. Заморозка измельчённого укропа в масле: заполните ячейки формы измельчённым укропом, залейте его оливковым или подсолнечным маслом (или растопленным сливочным маслом) и заморозьте.
  7. Заморозка укропа в бутылках: промойте неповреждённые веточки укропа, просушите их и наполните подготовленные пластиковые бутылки. Сверху положите кубик льда и закройте бутылку. Уберите в морозильную камеру.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России

В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.

У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
Япония обвинила Россию в ядерном убийстве в Хиросиме
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
В США отметили мощь полученных КНДР ядерных ракет
Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВСУ пытались проникнуть в Курскую область, ВС РФ ударили в Киеве в сеть подземных бункеров
Разбиты и рассеяны. При атаке на границу РФ уничтожено более 60 боевиков, более 50 ранено
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Последние материалы
В Ярославле открыли кафе "Афоня" в честь любимого фильма
АТОР: цены на прямые рейсы Москва-Бали будут выше стыковочных
Глушенков показал ошеломляющий старт сезона в "Зените"
23% россиян верят в астрологию и связывают с ретроградным Меркурием свои неудачи
Акции крупных японских игровых компаний обрушились
Путин поручил правительству модернизировать "Почту России"
Учёные выяснили, что напитки в пластиковых бутылках могут вызвать давление
Психолог рассказала, чем может обернуться долгое отсутствие отпуска
Игроки Hamster Kombat смогут получать до 17 ключей ежедневно
Чего ждать от ретроградного Меркурия? Рассказала эксперт Бачурина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.