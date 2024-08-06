В фольге, во льду, в масле и в бутылках: семь способов заморозить укроп на зиму

Семь вариантов заморозки укропа на зиму: есть из чего выбрать

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы подготовить укроп к заморозке, выполните следующие действия:

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Переберите зелень, удалив увядшие, сухие, пожелтевшие и повреждённые веточки.

Промойте укроп под холодной проточной водой, уделив особое внимание стебелькам.

Тщательно просушите зелень, используя бумажные полотенца или оставив её в пустой сухой ёмкости, чтобы избавиться от лишней влаги.

Теперь можно приступать к заморозке укропа. Есть несколько способов это сделать: