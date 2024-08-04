Готовим тесто для потрясающих булочек: все тонкости и советы

Вкусные, мягкие и пышные булочки — это настоящее объедение! Чтобы добиться идеальной текстуры и вкуса теста, нужно знать несколько важных секретов. Как правильно приготовить тесто для домашних булочек?
Основные ингредиенты:
Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты. Молоко должно быть комнатной температуры, а дрожжи — свежие.
Сначала растворите дрожжи в небольшом количестве теплого молока. Дайте им "разойтись" в течение 10-15 минут.
Затем соедините в большой миске муку, сахар и соль. Создайте в центре "углубление" и влейте туда активированные дрожжи, оставшееся молоко, взбитое яйцо и растопленное сливочное масло.
Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками, добиваясь гладкой, эластичной консистенции. Если тесто окажется липким, добавьте немного муки.
Накройте миску пленкой или чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для расстойки. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза.
Обомните его и разделите на равные части. Сформируйте булочки нужной формы и уложите на застеленный пергаментом противень. Снова накройте и дайте насстояться еще 30-40 минут.
Выпекайте булочки в разогретой до 180-200°C духовке в течение 15-20 минут, пока они не подрумянятся.
Готовые булочки можно смазать растопленным сливочным маслом. Приятного аппетита!
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