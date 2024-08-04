Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британию сотрясают антимигрантские побоища
Kurier: Австрия утвердила планы по отказу от российского газа
Верховный Суд разъяснил, когда смерть от болезни является страховым случаем
В чём разница кадастровой и рыночной стоимости недвижимости?
Эксперт объяснил, почему двигатель начинает "троить" после заправки бензином АИ-100
Почему россияне разочарованы поездками в США
Пользователи EA App сообщают о повторных проблемах с исчезновением игр
Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже получили угрозы убийством
Как правильно использовать льготы на оплату коммунальных услуг
Летний суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: подайте его с хрустящими чесночными гренками

Суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: лёгкий и сытный одновременно

1:38
Еда

Суп-пюре из капусты брокколи и картофеля получается вкусным и сытным и имеет гладкую сливочную текстуру. Рекомендуем подавать блюдо с чесночными гренками и тыквенными семечками.

Суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: лёгкий и сытный одновременно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • брокколи свежая — 500 г,
  • лук репчатый — 1 шт.,
  • картофель — 2 шт.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • багет — 1 шт.,
  • сливки 20% — 200 мл,
  • соль — щепотка,
  • чёрный молотый перец — щепотка,
  • сливочное масло — кусочек,
  • тыквенные семечки для украшения.

Приготовление:

  1. Брокколи разобрать на соцветия и залить холодной подсоленной водой на 10 минут — если в капусте есть жучки и гусеницы, они всплывут на поверхность. Брокколи промыть и нарезать на небольшие кусочки.
  2. Картофель очистить и нарезать на небольшие кусочки.
  3. В кастрюлю налить 1 литр воды и довести до кипения. Посолить, положить в кипящую воду картофель и брокколи. Снова довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около 10 минут.
  4. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на сливочном масле. Добавить в кастрюлю с картошкой и брокколи и перемешать. Снять кастрюлю с огня.
  5. Багет нарезать на небольшие ломтики и обжарить с двух сторон на сливочном масле. Натереть чесноком с солью.
  6. Погружным блендером измельчить содержимое кастрюли в пюре.

Разлить суп по тарелкам, сверху украсить гренкой и тыквенными семечками, поперчить и подавать. Приятного аппетита!

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Последние материалы
Британию сотрясают антимигрантские побоища
Kurier: Австрия утвердила планы по отказу от российского газа
Верховный Суд разъяснил, когда смерть от болезни является страховым случаем
Суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: лёгкий и сытный одновременно
В чём разница кадастровой и рыночной стоимости недвижимости?
Эксперт объяснил, почему двигатель начинает "троить" после заправки бензином АИ-100
Почему россияне разочарованы поездками в США
Пользователи EA App сообщают о повторных проблемах с исчезновением игр
Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже получили угрозы убийством
Как правильно использовать льготы на оплату коммунальных услуг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников