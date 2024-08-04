Летний суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: подайте его с хрустящими чесночными гренками

Суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: лёгкий и сытный одновременно

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Суп-пюре из капусты брокколи и картофеля получается вкусным и сытным и имеет гладкую сливочную текстуру. Рекомендуем подавать блюдо с чесночными гренками и тыквенными семечками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

брокколи свежая — 500 г,

лук репчатый — 1 шт.,

картофель — 2 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

багет — 1 шт.,

сливки 20% — 200 мл,

соль — щепотка,

чёрный молотый перец — щепотка,

сливочное масло — кусочек,

тыквенные семечки для украшения.

Приготовление:

Брокколи разобрать на соцветия и залить холодной подсоленной водой на 10 минут — если в капусте есть жучки и гусеницы, они всплывут на поверхность. Брокколи промыть и нарезать на небольшие кусочки. Картофель очистить и нарезать на небольшие кусочки. В кастрюлю налить 1 литр воды и довести до кипения. Посолить, положить в кипящую воду картофель и брокколи. Снова довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на сливочном масле. Добавить в кастрюлю с картошкой и брокколи и перемешать. Снять кастрюлю с огня. Багет нарезать на небольшие ломтики и обжарить с двух сторон на сливочном масле. Натереть чесноком с солью. Погружным блендером измельчить содержимое кастрюли в пюре.

Разлить суп по тарелкам, сверху украсить гренкой и тыквенными семечками, поперчить и подавать. Приятного аппетита!