Летний суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: подайте его с хрустящими чесночными гренками
Суп-пюре из брокколи, картофеля и сливок: лёгкий и сытный одновременно
1:38
Суп-пюре из капусты брокколи и картофеля получается вкусным и сытным и имеет гладкую сливочную текстуру. Рекомендуем подавать блюдо с чесночными гренками и тыквенными семечками.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- брокколи свежая — 500 г,
- лук репчатый — 1 шт.,
- картофель — 2 шт.,
- чеснок — 2 зубчика,
- багет — 1 шт.,
- сливки 20% — 200 мл,
- соль — щепотка,
- чёрный молотый перец — щепотка,
- сливочное масло — кусочек,
- тыквенные семечки для украшения.
Приготовление:
- Брокколи разобрать на соцветия и залить холодной подсоленной водой на 10 минут — если в капусте есть жучки и гусеницы, они всплывут на поверхность. Брокколи промыть и нарезать на небольшие кусочки.
- Картофель очистить и нарезать на небольшие кусочки.
- В кастрюлю налить 1 литр воды и довести до кипения. Посолить, положить в кипящую воду картофель и брокколи. Снова довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около 10 минут.
- Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на сливочном масле. Добавить в кастрюлю с картошкой и брокколи и перемешать. Снять кастрюлю с огня.
- Багет нарезать на небольшие ломтики и обжарить с двух сторон на сливочном масле. Натереть чесноком с солью.
- Погружным блендером измельчить содержимое кастрюли в пюре.
Разлить суп по тарелкам, сверху украсить гренкой и тыквенными семечками, поперчить и подавать. Приятного аппетита!
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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру