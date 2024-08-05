Если вы задумываетесь о том, что можно приготовить из черноплодной рябины, также известной как арония, то у нас есть отличное решение.
Комбинация терпких ягод с лимоном обязательно станет одним из ваших любимых рецептов.
Для приготовления варенья вам понадобятся:
Сначала вскипятите воду и добавьте в кастрюлю стакан сахара. Когда сироп снова закипит, добавьте стакан ягод. После следующего закипания снова добавьте стакан сахара и повторяйте процесс, пока все ингредиенты не будут использованы.
В самом конце добавьте лимон, нарезанный кубиками вместе с кожурой. Прокипятите варенье ещё около 5 минут, затем разложите по заранее простерилизованным банкам.
Закупорьте банки, переверните их дном вверх и укутайте одеялом до полного остывания.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.