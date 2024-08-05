Рецепт варенья из черноплодной рябины с лимоном: как приготовить идеальное лакомство на зиму

Как приготовить варенье из черноплодной рябины с лимоном: пошаговый рецепт

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы задумываетесь о том, что можно приготовить из черноплодной рябины, также известной как арония, то у нас есть отличное решение.

Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Комбинация терпких ягод с лимоном обязательно станет одним из ваших любимых рецептов.

Для приготовления варенья вам понадобятся:

1 кг ягод черноплодной рябины (уже очищенных);

1,2 кг сахара;

2 лимона;

0,5 л воды.

Сначала вскипятите воду и добавьте в кастрюлю стакан сахара. Когда сироп снова закипит, добавьте стакан ягод. После следующего закипания снова добавьте стакан сахара и повторяйте процесс, пока все ингредиенты не будут использованы.

В самом конце добавьте лимон, нарезанный кубиками вместе с кожурой. Прокипятите варенье ещё около 5 минут, затем разложите по заранее простерилизованным банкам.

Закупорьте банки, переверните их дном вверх и укутайте одеялом до полного остывания.