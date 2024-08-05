Рецепт варенья из черноплодной рябины с лимоном: как приготовить идеальное лакомство на зиму

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Как приготовить варенье из черноплодной рябины с лимоном: пошаговый рецепт

1:05
Еда

Если вы задумываетесь о том, что можно приготовить из черноплодной рябины, также известной как арония, то у нас есть отличное решение.

Как приготовить варенье из черноплодной рябины с лимоном: пошаговый рецепт
Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Комбинация терпких ягод с лимоном обязательно станет одним из ваших любимых рецептов.

Для приготовления варенья вам понадобятся:

  • 1 кг ягод черноплодной рябины (уже очищенных);
  • 1,2 кг сахара;
  • 2 лимона;
  • 0,5 л воды.

Сначала вскипятите воду и добавьте в кастрюлю стакан сахара. Когда сироп снова закипит, добавьте стакан ягод. После следующего закипания снова добавьте стакан сахара и повторяйте процесс, пока все ингредиенты не будут использованы.

В самом конце добавьте лимон, нарезанный кубиками вместе с кожурой. Прокипятите варенье ещё около 5 минут, затем разложите по заранее простерилизованным банкам.

Закупорьте банки, переверните их дном вверх и укутайте одеялом до полного остывания.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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