Как выбрать сыр: советы профессионалов

Советы, как выбрать сыр

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите сыр, то важно разбираться в разных типах сыра и его качестве как настоящий профессионал. Вот несколько советов, которые могут оказаться весьма полезными.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

Вид

Присмотритесь к сыру внимательно. Обратите внимание на его цвет, текстуру. Например, гауда имеет бледно-желтый цвет и вощеную кожуру, в то время как камамбер кремово-белый с белой съедобной плесенью.

Запах

Слегка понюхайте сыр. Некоторые сыры имеют мягкий аромат, в то время как другие могут иметь резкий запах. Бри, например, часто имеет насыщенный аромат.

Текстура

Прикасаясь к сыру, обращайте внимание на его текстуру. Он мягкий и сливочный, как козий сыр, или твердый и рассыпчатый, как пармезан. Понимание текстуры является хорошим ключом к определению типов сыра.

Сочетание

Узнайте, какие продукты и напитки хорошо сочетаются с конкретным сыром. Например, бри прекрасно сочетается с яблоками, багетом и белым вином, а острый чеддер отлично сочетается с крекерами и пивом.