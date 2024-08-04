Рецепт восхитительной намазки на хлеб из баклажанов и сыра
Намазка на хлеб из баклажанов: вкусно, быстро и просто
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной намазки на хлеб из баклажанов. Готовить её довольно просто. Раскрываем рецепт этого блюда.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Твёрдый сыр — 50 г
- Майонез — 4 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Сделать на баклажане несколько надрезов. Поставить в духовку. Запекать в течение 15 минут.
- Вынуть баклажан из духовки. Очистить от кожуры. Нарезать средними кусочками.
- Очистить чеснок и натереть сыр.
- В блендере взбить кусочки баклажана, чеснок, сыр и майонез. Посолить. Намазка готова!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру