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Рецепт восхитительной намазки на хлеб из баклажанов и сыра

Намазка на хлеб из баклажанов: вкусно, быстро и просто

0:46
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной намазки на хлеб из баклажанов. Готовить её довольно просто. Раскрываем рецепт этого блюда.

Намазка на хлеб из баклажанов: вкусно, быстро и просто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Майонез — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Сделать на баклажане несколько надрезов. Поставить в духовку. Запекать в течение 15 минут.
  2. Вынуть баклажан из духовки. Очистить от кожуры. Нарезать средними кусочками.
  3. Очистить чеснок и натереть сыр.
  4. В блендере взбить кусочки баклажана, чеснок, сыр и майонез. Посолить. Намазка готова!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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