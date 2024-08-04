Рецепт восхитительной намазки на хлеб из баклажанов и сыра

Намазка на хлеб из баклажанов: вкусно, быстро и просто

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной намазки на хлеб из баклажанов. Готовить её довольно просто. Раскрываем рецепт этого блюда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Твёрдый сыр — 50 г

Майонез — 4 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление: