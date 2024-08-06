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Гаспачо с томатным соком: то, что нужно для обеда в жаркий летний день!

Гаспачо с томатным соком: очень вкусное, лёгкое и недорогое первое для жаркого лета

2:16
Еда

Гаспачо — это действительно прекрасный и освежающий суп, который идеально подходит для летнего времени. Рецепт гаспачо с томатным соком, который мы вам предлагаем, выглядит замечательно и достаточно прост в приготовлении.

Гаспачо с томатным соком: очень вкусное, лёгкое и недорогое первое для жаркого лета
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0

Продукты для рецепта (на 2 порции):

  • Помидор — 2 шт. (160 г),
  • Болгарский перец — 1 шт. (150 г),
  • Огурец — 1 шт. (100 г),
  • Зелёный лук — 10 г,
  • Свежая зелень (петрушка, кинза, базилик) — 10 г,
  • Чеснок — 1 зубчик (3 г),
  • Томатный сок — 1 стакан (200 г),
  • Оливковое масло — 30 мл,
  • Красный лук — 50 г (по желанию),
  • Винный уксус или лимонный сок — 1 ст. ложка (по желанию),
  • Белый хлеб — 1 ломтик (по желанию),
  • Соль — по вкусу,
  • Специи (черный перец, орегано, тимьян) — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

  1. Залейте помидоры кипятком и оставьте на пару минут. Затем снимите кожуру и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Разрежьте болгарский перец пополам, удалите сердцевину и семена. Нарежьте перец мелкими кубиками.
  3. Мелко порежьте зелень и зеленый лук. Зубчик чеснока разрежьте на четыре части.
  4. В глубокой миске совместите нарезанные помидоры, перец, зелень и чеснок. Добавьте измельченный красный лук, если используете его.
  5. Если добавляете хлеб, предварительно размочите его в воде или томатном соке, затем добавьте в смесь.
  6. Пюрируйте все ингредиенты блендером до однородной консистенции. Затем добавьте томатный сок и снова перемешайте.
  7. Очистите огурцы от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте в суп. Эти кубики можно также измельчить в блендере для более однородной текстуры супа.
  8. Приправьте суп солью, специями, и винным уксусом или лимонным соком по вкусу. Хорошо перемешайте.

Перед подачей украсьте гаспачо мелко нарезанной свежей зеленью и добавьте немного оливкового масла сверху. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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