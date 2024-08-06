Гаспачо с томатным соком: то, что нужно для обеда в жаркий летний день!

Гаспачо — это действительно прекрасный и освежающий суп, который идеально подходит для летнего времени. Рецепт гаспачо с томатным соком, который мы вам предлагаем, выглядит замечательно и достаточно прост в приготовлении.
Фото: flickr.com by Thriving Vegetarian, CC BY 2.0
Продукты для рецепта (на 2 порции):
Помидор — 2 шт. (160 г),
Болгарский перец — 1 шт. (150 г),
Огурец — 1 шт. (100 г),
Зелёный лук — 10 г,
Свежая зелень (петрушка, кинза, базилик) — 10 г,
Чеснок — 1 зубчик (3 г),
Томатный сок — 1 стакан (200 г),
Оливковое масло — 30 мл,
Красный лук — 50 г (по желанию),
Винный уксус или лимонный сок — 1 ст. ложка (по желанию),
Белый хлеб — 1 ломтик (по желанию),
Соль — по вкусу,
Специи (черный перец, орегано, тимьян) — по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
Залейте помидоры кипятком и оставьте на пару минут. Затем снимите кожуру и нарежьте мелкими кубиками.