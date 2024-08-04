Ленивые голубцы: оригинальный рецепт без заморочек

Ленивые голубцы получаются такими же вкусными и сытными, как и классические.
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На 4 порции потребуется: 200 г мясного фарша, 75 г риса, 250 г капусты белокочанной, 110 г моркови, 100 г репчатого лука, 30 мл растительного масла, 70 г кетчупа, 200 мл воды, соль, чёрный молотый перец, кориандр по вкусу.
Процесс приготовления:
Лук нарежьте мелкими кубиками.
В глубокой сковороде разогрейте масло и добавьте лук. Обжаривайте на среднем огне 3-5 минут, периодически помешивая.
Морковь натрите на крупной тёрке, добавьте к луку и обжаривайте ещё 3-4 минуты.
К обжаренным луку и моркови добавьте фарш. Жарьте ещё около 5 минут, постоянно помешивая. Затем убавьте огонь и жарьте ещё 5-10 минут, периодически перемешивая.
Капусту нужно нарезать тонкой соломкой и добавить в сковороду.
Жарить на небольшом огне, периодически помешивая, ещё минут 10-15.
Рис промойте до прозрачной воды и добавьте к остальным ингредиентам, перемешайте.
Добавить кетчуп, специи и воду. Посолите и поперчите, перемешайте. Доведите до кипения. После этого убавьте огонь до минимуму и тушите под крышкой до готовности риса, периодически перемешивая.
Если рис ещё не готов, а вода впиталась, долейте воды и готовьте дальше.