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Ленивые голубцы: оригинальный рецепт без заморочек

Рецепт простых и вкусных ленивых голубцов

1:42
Еда

Ленивые голубцы получаются такими же вкусными и сытными, как и классические.

Рецепт простых и вкусных ленивых голубцов
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

На 4 порции потребуется: 200 г мясного фарша, 75 г риса, 250 г капусты белокочанной, 110 г моркови, 100 г репчатого лука, 30 мл растительного масла, 70 г кетчупа, 200 мл воды, соль, чёрный молотый перец, кориандр по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Лук нарежьте мелкими кубиками.
  2. В глубокой сковороде разогрейте масло и добавьте лук. Обжаривайте на среднем огне 3-5 минут, периодически помешивая.
  3. Морковь натрите на крупной тёрке, добавьте к луку и обжаривайте ещё 3-4 минуты.
  4. К обжаренным луку и моркови добавьте фарш. Жарьте ещё около 5 минут, постоянно помешивая. Затем убавьте огонь и жарьте ещё 5-10 минут, периодически перемешивая.
  5. Капусту нужно нарезать тонкой соломкой и добавить в сковороду.
  6. Жарить на небольшом огне, периодически помешивая, ещё минут 10-15.
  7. Рис промойте до прозрачной воды и добавьте к остальным ингредиентам, перемешайте.
  8. Добавить кетчуп, специи и воду. Посолите и поперчите, перемешайте. Доведите до кипения. После этого убавьте огонь до минимуму и тушите под крышкой до готовности риса, периодически перемешивая.

Если рис ещё не готов, а вода впиталась, долейте воды и готовьте дальше.

Приятного аппетита!

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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