Как приготовить идеальную окрошку: шесть простых правил для отличного результата
Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки
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Окрошка — это традиционное летнее блюдо, которое ассоциируется с дачей и свежими овощами. Чтобы приготовить идеальную окрошку, следуйте правилам, изложенным ниже.
Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili, CC BY-SA 3.0
- Измельчите зелень (укроп и зелёный лук) и слегка разомните её с солью в ступке. Добавьте эту смесь в тарелки и сразу подавайте. Так зелень будет ароматнее и даст более яркий вкус.
- Используйте специальный несладкий квас для окрошки или приготовьте квас самостоятельно.
- Разбавьте кефир газированной минеральной водой, чтобы сделать его более жидким и лёгким. Также можно использовать айран, тан, мацони или сыворотку.
- Не жалейте горчицы или хрена для остроты вкуса.
- Выбирайте нежирное мясо, например, варёную говядину, куриное филе или язык.
- Дайте всем ингредиентам достичь комнатной температуры перед подачей.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру