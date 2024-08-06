Как приготовить идеальную окрошку: шесть простых правил для отличного результата

Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка — это традиционное летнее блюдо, которое ассоциируется с дачей и свежими овощами. Чтобы приготовить идеальную окрошку, следуйте правилам, изложенным ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili, CC BY-SA 3.0