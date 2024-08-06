Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руководство по пуканию: Деми Мур утверждает, что здоровье важнее приличий
Футболиста из ЮАР удивило большое количество алкоголя в российском магазине
Lufthansa отменяет все рейсы в Тегеран, Тель-Авив и Бейрут
Самые социальные и зависимые от человека собачьи породы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Как приготовить идеальную окрошку: шесть простых правил для отличного результата

Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки

0:58
Еда

Окрошка — это традиционное летнее блюдо, которое ассоциируется с дачей и свежими овощами. Чтобы приготовить идеальную окрошку, следуйте правилам, изложенным ниже.

Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки
Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili, CC BY-SA 3.0
  1. Измельчите зелень (укроп и зелёный лук) и слегка разомните её с солью в ступке. Добавьте эту смесь в тарелки и сразу подавайте. Так зелень будет ароматнее и даст более яркий вкус.
  2. Используйте специальный несладкий квас для окрошки или приготовьте квас самостоятельно.
  3. Разбавьте кефир газированной минеральной водой, чтобы сделать его более жидким и лёгким. Также можно использовать айран, тан, мацони или сыворотку.
  4. Не жалейте горчицы или хрена для остроты вкуса.
  5. Выбирайте нежирное мясо, например, варёную говядину, куриное филе или язык.
  6. Дайте всем ингредиентам достичь комнатной температуры перед подачей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года
Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины
NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей
Аминева прокомментировала решение МОК допустить Иман Хелиф на Олимпиаду-2024
Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.