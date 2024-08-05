Как подготовить баклажаны перед жаркой, чтобы они не горчили: три способа

Чтобы баклажаны не горчили, их следует правильно подготовить перед приготовлением. Горечь исходит от кожицы баклажанов, поэтому её следует удалить. Вот три способа, которые стоит попробовать:
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Нарежьте баклажаны кружочками или ломтиками, щедро посыпьте крупной солью, слегка перемешайте и оставьте на 20-30 минут. Затем промойте баклажаны проточной холодной водой, слегка отожмите и обсушите бумажными или вафельными полотенцами. После этого можно приступать к жарке или запеканию, дополнительно солить уже не нужно.
Приготовьте соляной раствор из расчёта 1-2 столовые ложки соли на литр воды и замочите в нём нарезанные баклажаны на полчаса. Затем промойте холодной водой и обсушите.
Если вы планируете приготовить икру, овощное рагу или пюре, где аккуратность кусочков не важна, заморозьте баклажаны. Они отдадут сок при оттаивании, и горечь исчезнет.