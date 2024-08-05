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Как подготовить баклажаны перед жаркой, чтобы они не горчили: три способа

Как пожарить баклажаны без горечи?

1:02
Еда

Чтобы баклажаны не горчили, их следует правильно подготовить перед приготовлением. Горечь исходит от кожицы баклажанов, поэтому её следует удалить. Вот три способа, которые стоит попробовать:

Как пожарить баклажаны без горечи?
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0
  1. Нарежьте баклажаны кружочками или ломтиками, щедро посыпьте крупной солью, слегка перемешайте и оставьте на 20-30 минут. Затем промойте баклажаны проточной холодной водой, слегка отожмите и обсушите бумажными или вафельными полотенцами. После этого можно приступать к жарке или запеканию, дополнительно солить уже не нужно.
  2. Приготовьте соляной раствор из расчёта 1-2 столовые ложки соли на литр воды и замочите в нём нарезанные баклажаны на полчаса. Затем промойте холодной водой и обсушите.
  3. Если вы планируете приготовить икру, овощное рагу или пюре, где аккуратность кусочков не важна, заморозьте баклажаны. Они отдадут сок при оттаивании, и горечь исчезнет.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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