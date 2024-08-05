Как подготовить баклажаны перед жаркой, чтобы они не горчили: три способа

Как пожарить баклажаны без горечи?

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы баклажаны не горчили, их следует правильно подготовить перед приготовлением. Горечь исходит от кожицы баклажанов, поэтому её следует удалить. Вот три способа, которые стоит попробовать:

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0