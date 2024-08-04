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Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка

Мифы о растворимом кофе, в которые многие до сих пор верят

1:05
Еда

Приготовление растворимого кофе часто сопровождается чувством вины у многих людей, которые считают, что "вредят своему здоровью". Такое восприятие неудивительно, ведь народные слухи приписывают растворимому кофе множество негативных качеств.

Мифы о растворимом кофе, в которые многие до сих пор верят
Фото: unsplash.com by freddie marriage, PDM

Однако, на самом деле, в употреблении этого напитка нет ничего плохого, сообщает дзен-канал "Росконтроль".

Мифы о растворимом кофе, в которые пора перестать верить:

Во-первых, миф о том, что растворимый кофе вреден. Если он изготовлен из высококачественного сырья, растворимый кофе не более вреден, чем натуральный.

Важно понимать, что кофе в целом является спорным напитком с точки зрения полезности.

Во-вторых, миф о том, что растворимый кофе кардинально отличается от натурального по своим характеристикам.

Растворимый кофе содержит те же вещества, что и натуральный, но в меньшем количестве.

Кроме того, уровень кофеина в растворимом кофе в среднем не уступает молотому.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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