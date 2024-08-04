Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка

Приготовление растворимого кофе часто сопровождается чувством вины у многих людей, которые считают, что "вредят своему здоровью". Такое восприятие неудивительно, ведь народные слухи приписывают растворимому кофе множество негативных качеств.
Однако, на самом деле, в употреблении этого напитка нет ничего плохого, сообщает дзен-канал "Росконтроль".
Мифы о растворимом кофе, в которые пора перестать верить:
Во-первых, миф о том, что растворимый кофе вреден. Если он изготовлен из высококачественного сырья, растворимый кофе не более вреден, чем натуральный.
Важно понимать, что кофе в целом является спорным напитком с точки зрения полезности.
Во-вторых, миф о том, что растворимый кофе кардинально отличается от натурального по своим характеристикам.
Растворимый кофе содержит те же вещества, что и натуральный, но в меньшем количестве.
Кроме того, уровень кофеина в растворимом кофе в среднем не уступает молотому.
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