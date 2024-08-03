Разрезом вниз: диетолог рассказала, как правильно хранить арбуз, чтобы он не испортился

Диетолог Денисенко: никогда не покупайте разрезанные арбузы

Сезон арбузов официально открыт, а значит, самое время насладиться спелой и сочной полосатой ягодой. Однако редко арбуз бывает съеден сразу целиком. Диетолог Людмила Денисенко рассказала "Комсомольской правде", как правильно хранить остатки бахчевых, чтобы не получить отравление.

Как хранить арбуз

В мякоти арбуза много сахарозы, поэтому бактерии размножаются на его поверхности очень быстро, особенно в тепле. Чтобы этого не случилось, разрезанный плод нужно сразу убрать в холодильник. Хранить арбуз нужно при температуре 2-6 градусов Цельсия.

Арбуз следует хранить разрезом вниз, завернув его в пищевую плёнку вместе с тарелкой - это поможет сохранить свежесть ягоды и ограничит доступ бактерий.

Не держите рядом с арбузом лук, чеснок и другие продукты с интенсивным запахом. Пористая мякоть ягоды легко впитывает посторонние запахи.

Хранить арбуз лучше не дольше двух суток, максимум - четырёх. Чем дольше арбуз провёл в тепле до того, как вы поместили его в холодильник, тем меньше у него срок хранения.

Нарезанная кубиками мякоть, помещённая в герметичный контейнер, хранится дольше - до 6 дней. Однако нужно ориентироваться на запах - если в нём есть кислинка, а текстура стала склизкой, арбуз нужно выкинуть.

Денисенко отметила, что рано или поздно бактерии всё равно проникнут в арбуз. Если у него появился кислый вкус и запах брожения, то арбуз есть нельзя.

Не покупайте разрезанные арбузы

Диетолог предупредила об опасности покупки разрезанных арбузов, так как продавцы не моют ни ножи, ни сами ягоды. Это увеличивает риск съесть вместе с арбузом болезнетворные бактерии. Это же касается арбузов, из которых вырезают треугольники на пробу.

Ранее мы писали, почему не стоит покупать арбузы со слишком яркой мякотью.