Что приготовить из малины: 7 аппетитных блюд и заготовок для домашних запасов

Малиновый сезон в самом разгаре, а это значит, что у многих садоводов дома скопилось большое количество этих сочных ягод. Что же можно приготовить из малины, чтобы разнообразить повседневный рацион и порадовать себя и близких вкусными блюдами?
Пожалуй, самый классический и популярный способ заготовки малины — это варенье. Чтобы приготовить его, ягоды нужно перебрать, промыть и уварить с сахаром до желаемой консистенции. Такое варенье можно употреблять как самостоятельный десерт, добавлять в выпечку или использовать для приготовления коктейлей.
Если вы хотите получить более плотную и насыщенную консистенцию, стоит приготовить малиновый джем. Для этого потребуется провариваниe ягод с сахаром и желирующим агентом — пектином или агар-агаром.
Оригинальный способ подачи малинового варенья — в качестве начинки для выпечки, например, для рулетов или пирогов. Такое сочетание ягод и орехов (грецких, миндаля, фундука) получается очень вкусным.
Освежающее и ароматное малиновое мороженое — отличная летняя идея. Для его приготовления понадобятся свежие или замороженные ягоды, сливки, молоко и сахар.
Домашний малиновый сок — прекрасный безалкогольный напиток, который можно пить как в чистом виде, так и разбавлять водой или добавлять в коктейли. Для получения сока ягоды нужно перетереть через сито.
Традиционный компот из малины — отличное решение, если вы хотите заготовить ягоды на зиму, при этом сохранив их природный вкус. Для этого малину нужно проварить с сахаром и разлить по стерилизованным банкам.
Нежный пирог с малиновой начинкой — отличный вариант домашней выпечки. Для этого ягоды смешивают с небольшим количеством сахара и муки, а затем выкладывают на основу из теста.
Как видите, возможностей для использования сезонного урожая малины множество. Удачных вам кулинарных экспериментов!
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