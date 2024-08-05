Рассыпчатый пирог с вишней: готовим его быстро и просто "насыпным" способом
Насыпной пирог с вишней: отличное сочетание рассыпчатого теста и кисло-сладких ягод
1:30
Насыпной пирог с вишней — это вкусное и быстрое лакомство, которое придётся по вкусу любому гурману. Этот десерт состоит из рассыпчатого теста и сочной кисло-сладкой начинки.
Фото: commons.wikimedia.org by Ginny, CC BY-SA 2.0
Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:
- маргарин или сливочное масло — 200 г;
- вишня — 500 г;
- пшеничная мука — 3 стакана;
- сахар — 1 стакан;
- кукурузный крахмал — 2–3 столовые ложки;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- соль — щепотка.
Процесс приготовления насыпного пирога с вишней состоит из нескольких этапов:
- В миску всыпать сахар, просеянную муку, соль и разрыхлитель.
- Замороженное сливочное масло или маргарин натереть на тёрке в миску с мукой.
- Быстро перемешать руками и перетереть массу в мелкую крошку без комочков.
- В форму для выпечки всыпать две трети полученной крошки, руками равномерно распределить по дну, формируя невысокий бортик.
- Вишню очистить от косточек и смешать с крахмалом в отдельной миске.
- Равномерно выложить ягоды на тесто и при желании посыпать сахаром.
- Засыпать начинку оставшейся крошкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.
Готовый насыпной пирог с вишней можно подавать к столу, украсив свежими ягодами и листиками мяты. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру