Рассыпчатый пирог с вишней: готовим его быстро и просто "насыпным" способом

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Насыпной пирог с вишней: отличное сочетание рассыпчатого теста и кисло-сладких ягод

1:30
Еда

Насыпной пирог с вишней — это вкусное и быстрое лакомство, которое придётся по вкусу любому гурману. Этот десерт состоит из рассыпчатого теста и сочной кисло-сладкой начинки.

Насыпной пирог с вишней: отличное сочетание рассыпчатого теста и кисло-сладких ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Ginny, CC BY-SA 2.0

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • маргарин или сливочное масло — 200 г;
  • вишня — 500 г;
  • пшеничная мука — 3 стакана;
  • сахар — 1 стакан;
  • кукурузный крахмал — 2–3 столовые ложки;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • соль — щепотка.

Процесс приготовления насыпного пирога с вишней состоит из нескольких этапов:

  1. В миску всыпать сахар, просеянную муку, соль и разрыхлитель.
  2. Замороженное сливочное масло или маргарин натереть на тёрке в миску с мукой.
  3. Быстро перемешать руками и перетереть массу в мелкую крошку без комочков.
  4. В форму для выпечки всыпать две трети полученной крошки, руками равномерно распределить по дну, формируя невысокий бортик.
  5. Вишню очистить от косточек и смешать с крахмалом в отдельной миске.
  6. Равномерно выложить ягоды на тесто и при желании посыпать сахаром.
  7. Засыпать начинку оставшейся крошкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.

Готовый насыпной пирог с вишней можно подавать к столу, украсив свежими ягодами и листиками мяты. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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