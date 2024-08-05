Рассыпчатый пирог с вишней: готовим его быстро и просто "насыпным" способом

Насыпной пирог с вишней: отличное сочетание рассыпчатого теста и кисло-сладких ягод

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Насыпной пирог с вишней — это вкусное и быстрое лакомство, которое придётся по вкусу любому гурману. Этот десерт состоит из рассыпчатого теста и сочной кисло-сладкой начинки.

Фото: commons.wikimedia.org by Ginny, CC BY-SA 2.0

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

маргарин или сливочное масло — 200 г;

вишня — 500 г;

пшеничная мука — 3 стакана;

сахар — 1 стакан;

кукурузный крахмал — 2–3 столовые ложки;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

соль — щепотка.

Процесс приготовления насыпного пирога с вишней состоит из нескольких этапов:

В миску всыпать сахар, просеянную муку, соль и разрыхлитель. Замороженное сливочное масло или маргарин натереть на тёрке в миску с мукой. Быстро перемешать руками и перетереть массу в мелкую крошку без комочков. В форму для выпечки всыпать две трети полученной крошки, руками равномерно распределить по дну, формируя невысокий бортик. Вишню очистить от косточек и смешать с крахмалом в отдельной миске. Равномерно выложить ягоды на тесто и при желании посыпать сахаром. Засыпать начинку оставшейся крошкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.

Готовый насыпной пирог с вишней можно подавать к столу, украсив свежими ягодами и листиками мяты. Приятного аппетита!