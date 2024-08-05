Запеканка из кабачков с помидорами и фаршем: от одного её вида у вас побегут слюнки

Запеканка из кабачков с помидорами и фаршем: сметанно-яичная заливка делает её сочной

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из кабачков, фарша и помидоров — это сытное и сочное блюдо, которое готовится с использованием тёртых кабачков, помидоров и яично-сметанной заливки. Аппетитный внешний вид запеканки достигается благодаря слою расплавленного сыра.

Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Количество порций: 8.

Ингредиенты:

3 средних кабачка;

Соль по вкусу;

1 луковица;

3 столовые ложки растительного масла;

500 г мясного фарша;

Приправа для мяса по вкусу;

3–4 помидора;

100 г твёрдого сыра;

2 яйца;

3–4 столовые ложки сметаны.

Приготовление