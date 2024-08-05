Запеканка из кабачков с помидорами и фаршем: от одного её вида у вас побегут слюнки

Запеканка из кабачков, фарша и помидоров — это сытное и сочное блюдо, которое готовится с использованием тёртых кабачков, помидоров и яично-сметанной заливки. Аппетитный внешний вид запеканки достигается благодаря слою расплавленного сыра.
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0
Количество порций: 8.
Ингредиенты:
3 средних кабачка;
Соль по вкусу;
1 луковица;
3 столовые ложки растительного масла;
500 г мясного фарша;
Приправа для мяса по вкусу;
3–4 помидора;
100 г твёрдого сыра;
2 яйца;
3–4 столовые ложки сметаны.
Приготовление
Натрите кабачки на крупной тёрке, можно удалить с них шкурку, если они старые.
Подсолите тёртые кабачки, перемешайте и дайте полежать 15 минут.
Мелко порубите лук и обжарьте его в течение 2 минут в разогретом масле.
Добавьте к луку фарш, перемешайте, посолите, добавьте приправу, жарьте ещё 10 минут.
Кабачки как следует отожмите от жидкости.
Нарежьте помидоры кружками, натрите на крупной тёрке сыр.
Взбейте яйца со сметаной и солью до однородности (удобно это делать венчиком).
Форму для запекания смажьте маслом. Выложите на дно половину кабачковой массы, сверху выложите фарш, после чего добавьте остальные кабачки.
Выложите на запеканку слой помидоров, залейте её яично-сметанной заливкой и посыпьте сыром.
Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.