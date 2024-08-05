Готовим салат "Цезарь" по упрощённому рецепту: получается гораздо быстрее, чем по классике

Этот популярный салат традиционно заправляется специальным соусом, но иногда, когда нет сил или желания его готовить, можно использовать и майонез. Майонез делает блюдо более сытным и вкусным, особенно если добавить куриное мясо.
Фото: caesar salad by Geoff Peters, CC BY 2.0
Ингредиенты:
батон — 3 ломтика,
филе куриной грудки — 2 штуки,
салат айсберг (листовой салат) — 1 кочан,
пармезан — 50 г,
растительное масло — 3 ст. л.,
чеснок — 1 зубчик,
майонез — 2 ст. л.
Приготовление
Натрите куриное мясо солью и перцем, оставьте в холодильнике на полчаса.
Приготовьте крутоны: срежьте корочку с батона и нарежьте мякоть кубиками.
Вымойте и обсушите листья салата, нарвите их руками.
Заправьте салат майонезом и перемешайте.
Добавьте нарезанную курицу и крутоны, полейте майонезом.