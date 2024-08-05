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Готовим салат "Цезарь" по упрощённому рецепту: получается гораздо быстрее, чем по классике

"Ненастоящий Цезарь": когда нет времени, готовим его просто с майонезом

1:02
Еда

Этот популярный салат традиционно заправляется специальным соусом, но иногда, когда нет сил или желания его готовить, можно использовать и майонез. Майонез делает блюдо более сытным и вкусным, особенно если добавить куриное мясо.

"Ненастоящий Цезарь": когда нет времени, готовим его просто с майонезом
Фото: caesar salad by Geoff Peters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • батон — 3 ломтика,
  • филе куриной грудки — 2 штуки,
  • салат айсберг (листовой салат) — 1 кочан,
  • пармезан — 50 г,
  • растительное масло — 3 ст. л.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • майонез — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Натрите куриное мясо солью и перцем, оставьте в холодильнике на полчаса.
  2. Приготовьте крутоны: срежьте корочку с батона и нарежьте мякоть кубиками.
  3. Вымойте и обсушите листья салата, нарвите их руками.
  4. Заправьте салат майонезом и перемешайте.
  5. Добавьте нарезанную курицу и крутоны, полейте майонезом.
  6. Посыпьте тёртым пармезаном и подавайте на стол.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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