Готовим салат "Цезарь" по упрощённому рецепту: получается гораздо быстрее, чем по классике

"Ненастоящий Цезарь": когда нет времени, готовим его просто с майонезом

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот популярный салат традиционно заправляется специальным соусом, но иногда, когда нет сил или желания его готовить, можно использовать и майонез. Майонез делает блюдо более сытным и вкусным, особенно если добавить куриное мясо.

Фото: caesar salad by Geoff Peters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

батон — 3 ломтика,

филе куриной грудки — 2 штуки,

салат айсберг (листовой салат) — 1 кочан,

пармезан — 50 г,

растительное масло — 3 ст. л.,

чеснок — 1 зубчик,

майонез — 2 ст. л.

Приготовление