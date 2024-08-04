Запеканка из кабачков с творогом: безумно вкусное, полезное и при этом малокалорийное блюдо

Запеканка из кабачков с творогом: остывшая запеканка не менее вкусна, чем горячая

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из кабачков и творога — это вкусное и быстрое овощное блюдо, которое становится ещё лучше после охлаждения.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

кабачки — 1300 г;

творог — 400 г;

яйца — 5 шт.;

мука или манка — 120 г;

молотый чёрный перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 1 ч. ложка;

твёрдый сыр — 100-150 г;

специи — по вкусу.

Приготовление