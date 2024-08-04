Запеканка из кабачков с творогом: безумно вкусное, полезное и при этом малокалорийное блюдо
Запеканка из кабачков с творогом: остывшая запеканка не менее вкусна, чем горячая
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Запеканка из кабачков и творога — это вкусное и быстрое овощное блюдо, которое становится ещё лучше после охлаждения.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- кабачки — 1300 г;
- творог — 400 г;
- яйца — 5 шт.;
- мука или манка — 120 г;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 1 ч. ложка;
- твёрдый сыр — 100-150 г;
- специи — по вкусу.
Приготовление
- Натрите кабачки на крупной тёрке, если они молодые, шкурку можно не срезать.
- Посолите чайной ложкой, перемешайте и оставьте на 5-10 минут. Затем отожмите кабачки и слейте жидкость.
- Смешайте творог и яйца с помощью блендера.
- Добавьте к кабачкам творожно-яичную массу, муку или манку, соль, перец и измельчённый чеснок. Можно добавить другие специи. Тщательно перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите туда массу, разровняв её.
- Запекайте 40 минут при температуре 180 °C и ещё 20 минут при температуре 160 °C.
- За 5-10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру