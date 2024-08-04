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Запеканка из кабачков с творогом: безумно вкусное, полезное и при этом малокалорийное блюдо

Запеканка из кабачков с творогом: остывшая запеканка не менее вкусна, чем горячая

1:20
Еда

Запеканка из кабачков и творога — это вкусное и быстрое овощное блюдо, которое становится ещё лучше после охлаждения.

Запеканка из кабачков с творогом: остывшая запеканка не менее вкусна, чем горячая
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • кабачки — 1300 г;
  • творог — 400 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • мука или манка — 120 г;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 1 ч. ложка;
  • твёрдый сыр — 100-150 г;
  • специи — по вкусу.

Приготовление

  1. Натрите кабачки на крупной тёрке, если они молодые, шкурку можно не срезать.
  2. Посолите чайной ложкой, перемешайте и оставьте на 5-10 минут. Затем отожмите кабачки и слейте жидкость.
  3. Смешайте творог и яйца с помощью блендера.
  4. Добавьте к кабачкам творожно-яичную массу, муку или манку, соль, перец и измельчённый чеснок. Можно добавить другие специи. Тщательно перемешайте.
  5. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите туда массу, разровняв её.
  6. Запекайте 40 минут при температуре 180 °C и ещё 20 минут при температуре 160 °C.
  7. За 5-10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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