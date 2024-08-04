Салат из тунца, фасоли и огурцов: один из самых быстрых вариантов по приготовлению

Салат из тунца и фасоли: благодаря солёным огурцам он получается достаточно солёным

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервированный тунец — отличный ингредиент для быстрого салата.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0

Для приготовления вам понадобятся:

1 банка тунца в собственном соку;

1 банка фасоли;

2 больших солёных огурца;

1 большой свежий огурец;

половина луковицы;

1 столовая ложка уксуса;

2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление