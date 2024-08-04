Салат из тунца, фасоли и огурцов: один из самых быстрых вариантов по приготовлению
Салат из тунца и фасоли: благодаря солёным огурцам он получается достаточно солёным
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Консервированный тунец — отличный ингредиент для быстрого салата.
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0
Для приготовления вам понадобятся:
- 1 банка тунца в собственном соку;
- 1 банка фасоли;
- 2 больших солёных огурца;
- 1 большой свежий огурец;
- половина луковицы;
- 1 столовая ложка уксуса;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление
- Нарежьте лук полукольцами, ошпарьте кипятком и залейте разбавленным уксусом. Оставьте мариноваться.
- Нарежьте огурцы и слейте жидкость из фасоли. Разомните тунец вилкой на кусочки.
- Смешайте ингредиенты в миске, добавьте лук и заправьте растительным маслом. Поперчите по вкусу.
- Солите осторожно, так как огурцы и тунец уже содержат соль.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру