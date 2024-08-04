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Салат из тунца, фасоли и огурцов: один из самых быстрых вариантов по приготовлению

Салат из тунца и фасоли: благодаря солёным огурцам он получается достаточно солёным

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Еда

Консервированный тунец — отличный ингредиент для быстрого салата.

Салат из тунца и фасоли: благодаря солёным огурцам он получается достаточно солёным
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1 банка тунца в собственном соку;
  • 1 банка фасоли;
  • 2 больших солёных огурца;
  • 1 большой свежий огурец;
  • половина луковицы;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

  1. Нарежьте лук полукольцами, ошпарьте кипятком и залейте разбавленным уксусом. Оставьте мариноваться.
  2. Нарежьте огурцы и слейте жидкость из фасоли. Разомните тунец вилкой на кусочки.
  3. Смешайте ингредиенты в миске, добавьте лук и заправьте растительным маслом. Поперчите по вкусу.
  4. Солите осторожно, так как огурцы и тунец уже содержат соль.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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