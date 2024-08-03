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Окрошка со свининой и жареной картошкой: один из самых сытных вариантов популярного летнего блюда

Окрошка со свининой и жареной картошкой: такую окрошку ещё называют "богатырской"

1:56
Еда

Этот холодный суп иногда называют "богатырским". Запечённая свинина, жареный картофель и полезные овощи понравятся любому богатырю. Заправить окрошку можно квасом или кефиром. Минеральная вода не подходит для этого блюда, так как её нейтральный вкус не сочетается с остальными ингредиентами. Вы можете изменить рецепт и использовать варёный картофель вместо жареного, от этого блюдо не станет хуже.

Окрошка со свининой и жареной картошкой: такую окрошку ещё называют "богатырской"
Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина — 300 г;
  • картофель — 4 штуки;
  • куриные яйца — 4 штуки;
  • свежие огурцы — 3 штуки;
  • редис — 6 штук;
  • зелёный лук — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • кефир 1%-ый — 2 литра;
  • горчица — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2 столовые ложки.

Приготовление

  1. Посолите и поперчите кусок свинины, натрите его горчицей, заверните в фольгу и оставьте на 30 минут для маринования. Затем запекайте свинину в духовке 40-45 минут при температуре 180 °C и остудите перед нарезкой.
  2. Очистите картофель, нарежьте его кубиком и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите картофель.
  3. Отварите яйца вкрутую, очистите их и также нарежьте кубиком.
  4. Мелко нарежьте овощи и зелень.
  5. Смешайте в большой миске запечённую свинину, нарезанную брусочками, картофель, яйца и свежие овощи, добавьте зелень, посолите, поперчите и положите горчицу по вкусу. Перемешайте ингредиенты.
  6. Разложите основу по тарелкам и залейте кефиром до нужной консистенции. Если необходимо, добавьте ещё соли и перца.

Окрошка со свининой готова! Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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