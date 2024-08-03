Окрошка со свининой и жареной картошкой: один из самых сытных вариантов популярного летнего блюда

Этот холодный суп иногда называют "богатырским". Запечённая свинина, жареный картофель и полезные овощи понравятся любому богатырю. Заправить окрошку можно квасом или кефиром. Минеральная вода не подходит для этого блюда, так как её нейтральный вкус не сочетается с остальными ингредиентами. Вы можете изменить рецепт и использовать варёный картофель вместо жареного, от этого блюдо не станет хуже.
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Ингредиенты на 4 порции:
свинина — 300 г;
картофель — 4 штуки;
куриные яйца — 4 штуки;
свежие огурцы — 3 штуки;
редис — 6 штук;
зелёный лук — 1 пучок;
укроп — 1 пучок;
кефир 1%-ый — 2 литра;
горчица — по вкусу;
соль — по вкусу;
чёрный молотый перец — по вкусу;
растительное масло — 2 столовые ложки.
Приготовление
Посолите и поперчите кусок свинины, натрите его горчицей, заверните в фольгу и оставьте на 30 минут для маринования. Затем запекайте свинину в духовке 40-45 минут при температуре 180 °C и остудите перед нарезкой.
Очистите картофель, нарежьте его кубиком и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите картофель.
Отварите яйца вкрутую, очистите их и также нарежьте кубиком.
Мелко нарежьте овощи и зелень.
Смешайте в большой миске запечённую свинину, нарезанную брусочками, картофель, яйца и свежие овощи, добавьте зелень, посолите, поперчите и положите горчицу по вкусу. Перемешайте ингредиенты.
Разложите основу по тарелкам и залейте кефиром до нужной консистенции. Если необходимо, добавьте ещё соли и перца.