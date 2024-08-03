Окрошка со свининой и жареной картошкой: один из самых сытных вариантов популярного летнего блюда

Окрошка со свининой и жареной картошкой: такую окрошку ещё называют "богатырской"

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот холодный суп иногда называют "богатырским". Запечённая свинина, жареный картофель и полезные овощи понравятся любому богатырю. Заправить окрошку можно квасом или кефиром. Минеральная вода не подходит для этого блюда, так как её нейтральный вкус не сочетается с остальными ингредиентами. Вы можете изменить рецепт и использовать варёный картофель вместо жареного, от этого блюдо не станет хуже.

Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты на 4 порции:

свинина — 300 г;

картофель — 4 штуки;

куриные яйца — 4 штуки;

свежие огурцы — 3 штуки;

редис — 6 штук;

зелёный лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

кефир 1%-ый — 2 литра;

горчица — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 2 столовые ложки.

Приготовление

Посолите и поперчите кусок свинины, натрите его горчицей, заверните в фольгу и оставьте на 30 минут для маринования. Затем запекайте свинину в духовке 40-45 минут при температуре 180 °C и остудите перед нарезкой. Очистите картофель, нарежьте его кубиком и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите картофель. Отварите яйца вкрутую, очистите их и также нарежьте кубиком. Мелко нарежьте овощи и зелень. Смешайте в большой миске запечённую свинину, нарезанную брусочками, картофель, яйца и свежие овощи, добавьте зелень, посолите, поперчите и положите горчицу по вкусу. Перемешайте ингредиенты. Разложите основу по тарелкам и залейте кефиром до нужной консистенции. Если необходимо, добавьте ещё соли и перца.

Окрошка со свининой готова! Приятного аппетита!