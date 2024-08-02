Заморозка фруктов без потерь: все тонкости и нюансы правильного процесса от подготовки до упаковки

Замороженные фрукты — отличная альтернатива свежим в холодное время года. Они позволяют наслаждаться любимыми ягодами и плодами в течение всей зимы, сохраняя при этом максимум витаминов и полезных веществ. Но чтобы получить действительно качественный и вкусный "заготовленный" на лето продукт, важно соблюдать правила заморозки.
Фрукты необходимо тщательно отобрать, вымыть, очистить от плодоножек, косточек и других несъедобных частей. Крупные плоды, такие как яблоки или груши, можно порезать на дольки или кусочки.
Этот шаг помогает фруктам сохранить форму, цвет и вкус после разморозки. Процедура заключается в кратковременном ошпаривании фруктов кипятком или паром (1-2 минуты). Затем их сразу охлаждают, чтобы остановить процесс приготовления.
Существует два основных способа заморозки фруктов:
Для хранения замороженных фруктов используйте пакеты или контейнеры из плотного пищевого пластика, полиэтилена или фольги. Они должны быть герметичными, чтобы предотвратить высыхание и появление морозных кристаллов.
Важно не заполнять упаковку полностью, чтобы фрукты могли свободно расширяться при заморозке. Оставляйте 5-7 см свободного пространства.
Правильно заморoженные фрукты хранятся в морозилке от 6 месяцев до 1 года при температуре не выше -18°С. Ягоды и мягкие фрукты рекомендуется использовать в течение первых 6 месяцев, а более плотные - яблоки, груши - можно хранить и до 1 года.
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