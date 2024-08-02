Заморозка фруктов без потерь: все тонкости и нюансы правильного процесса от подготовки до упаковки

Как заморозить фрукты, чтобы они сохранили свежесть и вкус

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Замороженные фрукты — отличная альтернатива свежим в холодное время года. Они позволяют наслаждаться любимыми ягодами и плодами в течение всей зимы, сохраняя при этом максимум витаминов и полезных веществ. Но чтобы получить действительно качественный и вкусный "заготовленный" на лето продукт, важно соблюдать правила заморозки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Подготовка к заморозке

Фрукты необходимо тщательно отобрать, вымыть, очистить от плодоножек, косточек и других несъедобных частей. Крупные плоды, такие как яблоки или груши, можно порезать на дольки или кусочки.

Бланширование

Этот шаг помогает фруктам сохранить форму, цвет и вкус после разморозки. Процедура заключается в кратковременном ошпаривании фруктов кипятком или паром (1-2 минуты). Затем их сразу охлаждают, чтобы остановить процесс приготовления.

Выбор способа заморозки

Существует два основных способа заморозки фруктов:

Порционная заморозка. Фрукты раскладывают в один слой на противне и замораживают. Затем перекладывают в пакеты или контейнеры. Такой метод позволяет брать из морозилки ровно столько, сколько нужно. Заморозка в пакетах/контейнерах. Фрукты сразу укладывают в герметичную упаковку и замораживают. Этот способ более удобен, но фрукты могут слипнуться.

Упаковка

Для хранения замороженных фруктов используйте пакеты или контейнеры из плотного пищевого пластика, полиэтилена или фольги. Они должны быть герметичными, чтобы предотвратить высыхание и появление морозных кристаллов.

Важно не заполнять упаковку полностью, чтобы фрукты могли свободно расширяться при заморозке. Оставляйте 5-7 см свободного пространства.

Сроки хранения

Правильно заморoженные фрукты хранятся в морозилке от 6 месяцев до 1 года при температуре не выше -18°С. Ягоды и мягкие фрукты рекомендуется использовать в течение первых 6 месяцев, а более плотные - яблоки, груши - можно хранить и до 1 года.