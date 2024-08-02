Как легко отмыть от нагара кастрюлю из любого материала: простые народные средства

Очистить кастрюли от нагара можно и без "тяжёлой" химии, простыми и доступными средствами. Делимся с вами проверенными лайфхаками.
Одно из эффективных средств для чистки посуды - активированный уголь. Он не только очистит нагар, но и вернёт кастрюлям из нержавеющей стали красивый блеск.
Что делать: измельчите несколько таблеток в порошок, смешайте с водой и нанесите на загрязнённую поверхность. Через 20 минут нагар размягчится, и его можно будет легко удалить посудной губкой.
Поваренная соль, которая есть в доме у каждого, годится не только в еду, но и для чистки эмалированных кастрюль.
Что делать: растворите соль в горячей воде (раствор должен быть достаточно крепким) и остудите до комнатной температуры. Налейте его в кастрюлю и доведите до кипения. Через 30 минут нагар можно будет легко очистить.
Поможет справиться с нагаром на тефлоновых кастрюлях.
Что делать: прокипятите раствор в "пострадавшей" кастрюле, после чего смойте остатки пригоревшей пищи тёплой водой.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.