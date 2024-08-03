Как приготовить ароматный и вкусный абрикосовый пирог без миксера и духовки: пошаговый рецепт

Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный и невероятно вкусный пирог из простых продуктов, который требует минимальных усилий и времени на приготовление, но дарит максимальное удовольствие от дегустации.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Для приготовления этого пирога не понадобится миксер, а также нет необходимости использовать духовку.

Ингредиенты:

Куриные яйца — 2 штуки

Молоко — 150 мл

Растительное масло — 50 г

Сахар — 100 г

Ванилин — по вкусу

Соль — щепотка

Мука — 220 г

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Цедра лимона

Абрикосы — 300 г

Сливочное масло — кусочек

Пошаговое приготовление: