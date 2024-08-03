Как приготовить ароматный и вкусный абрикосовый пирог без миксера и духовки: пошаговый рецепт
Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки
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Ароматный и невероятно вкусный пирог из простых продуктов, который требует минимальных усилий и времени на приготовление, но дарит максимальное удовольствие от дегустации.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Для приготовления этого пирога не понадобится миксер, а также нет необходимости использовать духовку.
Ингредиенты:
- Куриные яйца — 2 штуки
- Молоко — 150 мл
- Растительное масло — 50 г
- Сахар — 100 г
- Ванилин — по вкусу
- Соль — щепотка
- Мука — 220 г
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Цедра лимона
- Абрикосы — 300 г
- Сливочное масло — кусочек
Пошаговое приготовление:
- Выберите плотные абрикосы, избегая слишком спелых. Нарежьте их дольками.
- Смажьте сковороду сливочным маслом. В миске смешайте яйца с ванилином, цедрой лимона, сахаром и растительным маслом. Взбейте венчиком до однородности.
- Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Затем добавьте муку к жидкой смеси и замешайте тесто.
- Выложите абрикосы на дно сковороды и залейте их тестом.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на слабом огне около 25 минут, периодически протирая крышку от конденсата бумажным полотенцем.
- Переверните пирог и готовьте ещё примерно 20 минут. После остывания посыпьте пирог сахарной пудрой и подавайте к столу.
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру