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Как приготовить ароматный и вкусный абрикосовый пирог без миксера и духовки: пошаговый рецепт

Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки

1:31
Еда

Ароматный и невероятно вкусный пирог из простых продуктов, который требует минимальных усилий и времени на приготовление, но дарит максимальное удовольствие от дегустации.

Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Для приготовления этого пирога не понадобится миксер, а также нет необходимости использовать духовку.

Ингредиенты:

  • Куриные яйца — 2 штуки
  • Молоко — 150 мл
  • Растительное масло — 50 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванилин — по вкусу
  • Соль — щепотка
  • Мука — 220 г
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка
  • Цедра лимона
  • Абрикосы — 300 г
  • Сливочное масло — кусочек

Пошаговое приготовление:

  1. Выберите плотные абрикосы, избегая слишком спелых. Нарежьте их дольками.
  2. Смажьте сковороду сливочным маслом. В миске смешайте яйца с ванилином, цедрой лимона, сахаром и растительным маслом. Взбейте венчиком до однородности.
  3. Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Затем добавьте муку к жидкой смеси и замешайте тесто.
  4. Выложите абрикосы на дно сковороды и залейте их тестом.
  5. Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на слабом огне около 25 минут, периодически протирая крышку от конденсата бумажным полотенцем.
  6. Переверните пирог и готовьте ещё примерно 20 минут. После остывания посыпьте пирог сахарной пудрой и подавайте к столу.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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