Голландский соус: как правильно приготовить, чтобы он не свернулся

Голландский соус подают к рыбе, морепродуктам, овощам и блюдам из яиц.
Для начала нужно залить половину кастрюли водой и довести до кипения, после чего убавить огонь. Смешайте желтки с водой и лимонным соком и поставьте миску на сковороду на плиту.
Непрерывно помешивайте желтки с помощью венчика. Когда смесь начнет густеть, добавьте немного холодного сливочного масла. Варите соус 1 минуту, достаньте миску из сковороды и еще раз помешивайте 1 минуту, посолите. Голландский соус подают теплым.
Если нагреть яйца слишком быстро или поставить их на сильный огонь, они могут свернуться. Если желтки загустевают слишком быстро или появляются комочки, немедленно охладите дно кастрюли в холодной воде, продолжая взбивать, чтобы желтки остыли.
Соус лучше всего готовить незадолго до подачи, а при хранении поставить в холодильник на 1-2 дня.
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