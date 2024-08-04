Голландский соус: как правильно приготовить, чтобы он не свернулся

Рецепт приготовления голландского соуса

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Голландский соус подают к рыбе, морепродуктам, овощам и блюдам из яиц.

Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, CC BY 2.0

Как правильно готовить

Для начала нужно залить половину кастрюли водой и довести до кипения, после чего убавить огонь. Смешайте желтки с водой и лимонным соком и поставьте миску на сковороду на плиту.

Непрерывно помешивайте желтки с помощью венчика. Когда смесь начнет густеть, добавьте немного холодного сливочного масла. Варите соус 1 минуту, достаньте миску из сковороды и еще раз помешивайте 1 минуту, посолите. Голландский соус подают теплым.

Почему голландский соус свернулся

Если нагреть яйца слишком быстро или поставить их на сильный огонь, они могут свернуться. Если желтки загустевают слишком быстро или появляются комочки, немедленно охладите дно кастрюли в холодной воде, продолжая взбивать, чтобы желтки остыли.

Соус лучше всего готовить незадолго до подачи, а при хранении поставить в холодильник на 1-2 дня.